США выразили готовность объяснить расхождения с оценкой Москвы по числу СНВ

Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку самолета в Минске

Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был очень напуган, когда понял, что самолет Ryanair экстренно начал садиться в Минске, рассказали пассажиры.

«ОМОН вошел и задержал (Протасевича)», – заявил один из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский портал Delfi.

По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.

Еще один пассажир сообщил, что их не информировали, по какой причине обыскивали. Другая пара рассказала, что они видели истребители.

«С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы. Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть», – рассказала женщина.

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

Не могу оценить



«Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», – сказал другой пассажир.

Еще одна пассажирка рейса написала в Instagram, что сразу после объявления о посадке в Минске Протасевич подошел к членам экипажа и уговаривал их не сажать самолет в белорусской столице. По ее словам, мужчина назвал себя беженцем и заявил, что белорусские власти его убьют. В ответ пилоты заявили, что обязаны подчиниться, так как их авиакомпания связана международными обязательствами.

Пассажирка также опубликовала несколько фото из аэропорта Минска и заявила, что местные силовики относились к ним, как «к заключенным».

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.