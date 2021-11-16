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В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
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Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».
«Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.
На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.
«При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Переболевшим после прививки россиянам изменят срок действия QR-кода
QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит», сообщается в новом приказе Минздрава.
«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», – сообщается в приказе Минздрава от 12 ноября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Сертификат о перенесенном COVID-19 действует полгода, а о вакцинации – год. Соответственно, если человек заболеет коронавирусом после того, как поставит прививку, оставшийся срок его QR-кода о вакцинации аннулируется.
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Ранее привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID
Побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург указал, что на данный момент «у назальной вакцины никаких побочных эффектов (...) мы не заметили», передает РИА «Новости».
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Ранее он заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода.
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По его мнению, иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом.
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Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ
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«Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.
«Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно проработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
«Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.
«Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.
«Россия уже потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России», – напомнил Ревенко.
Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают
: граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.
«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Напомним, как сообщил
газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25–30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тысяч медицинских работников.
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Привитым от COVID разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Человек без прививки после контакта с больным COVID-19 должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – цитирует документ РИА «Новости».
Также из постановления следует, что лица с ОРВИ и гриппом отнесены к приоритету первого уровня при проведении исследований на COVID-19.
«Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», – сказано в документе.
Кроме того, Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических правил профилактики коронавируса до 2024 года.
«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», – приводит текст документа ТАСС.
Постановление вступает в силу 17 ноября.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок
Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.
«Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.
«В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Американская Pfizer собралась провести в России испытания нового препарата от COVID-19
Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики коронавируса, сообщают СМИ.
Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса, пишут «Ведомости».
В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.
«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», – пишет газета.
Представитель компании пояснил, что в испытаниях участвуют 7 тыс. человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID
Россияне с 16 ноября могут получать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ), за документом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода – тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на «Госуслугах», либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.
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Ранее стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах.
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Минтранс обещает распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании
Требование о продаже билетов на авиарейсы и допуска на самолеты по QR-кодам планируется распространять и на зарубежных авиаперевозчиков, заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов.
«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», – цитирует Богданова ТАСС.
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На 45 неделе 2021 года (с 8 по 14 ноября) в целом на территории Российской Федерации по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.
По состоянию на 12 ноября от гриппа в России привито более 41,8 млн человек, что составляет 31,5% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин предупредил о нарастании проблемы распространения гриппа. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.
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В России выявили 36,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни».
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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.
Всего в стране выявлено 9 145 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1240 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 257 837 человек.
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За последние сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 846 448 человек.
Накануне, 15 ноября, в России выявили 38 420 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1602.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФМБА передало Минздраву отчет о второй фазе исследований препарата «МИР-19»
Отчет по второй фазе клинических исследований препарата «МИР-19» подан в Минздрав, ФМБА ждет завершения процедуры регистрации, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
«Отчет по второй фазе (клинических исследований) подан в министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, «МИР-19» безопасен для человека.
«Препарат безопасен для человека, он не воздействует на организм человека, он влияет только на вирус, он является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом», – сказала Скворцова.
Она добавила также, что препарат от коронавируса «МИР-19» универсален для всей линейки штаммов коронавируса.
«Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным», – сказала Скворцова.
По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации.
Скворцова отметила также, что первая фаза клинических исследований подтвердила хорошую переносимость препарата от коронавируса «МИР-19».
«Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме», – сказала она.
Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».
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Россия решила возобновить авиасообщение с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста–Рикой и Аргентиной, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению штаба, «с 1 декабря принято решение возобновить взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами»: Бангладеш по маршруту Москва – Дакка с частотой два рейса в неделю; Монголия по маршрутам Москва – Улан-Батор с частотой три рейса в неделю, Улан-Удэ – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, передает РИА «Новости».
Также возобновляется авиасообщение с Бразилией по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро с частотой два рейса в неделю; Коста-Рикой – по маршруту Москва – Сан-Хосе с частотой два рейса в неделю; Аргентиной – по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю.
По сообщению оперштаба, Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.
Согласно сообщению, вице–премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», – говорится в сообщении.
«Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно–эпидемиологических требований», – сообщили в оперативном штабе.
Ранее Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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Сергей Мазаев заявил о давно назревшей необходимости введения QR-кодов
Требование о предъявлении QR-кодов в транспорте и при посещении общественных мест необходимо было ввести еще год назад, заявил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
«Я считаю, что это даже слишком мягко, власти упустили этот момент, надо было еще год назад их вводить. Дисциплинированность и степень испуга населения тогда были гораздо выше, все сидели дома строго, никуда не выходили. Я и переболевший, и привитый, у меня QR-код есть, для меня этих проблем не существует. Я считаю, что это лишняя болтовня, надо всем взять себя в руки и вакцинироваться. Плевать на озлобление, на все это», – приводятся его слова в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Мазаев отметил, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а после приводили к положительному результату.
«Вы помните, что в центре Москвы еще несколько лет назад все улицы и тротуары были завалены машинами? Все ходили и вытирали своей верхней одеждой грязные автомобили. Власти нашли способ построить людей. Просто ввели платную парковку, систему штрафов, ввели правила, и эти правила привели к порядку. И все ходят гулять по центру, приезжают из других городов к нам просто походить по центру, стало хорошо и приятно. И здесь будет то же самое. Народ сейчас распоясался, люди некомпетентные, распущенные, ведут себя, как какие-то пьяные большевики. Я считаю, что это мера абсолютно справедливая и правильная, ничего сложного в ней нет. Просто идешь в поликлинику, прививаешься и получаешь QR-код», – сказал музыкант.
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Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Срок сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.
«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».
Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».
В Минтрансе спрогнозировали принятие закона о QR-кодах на транспорте в 2021 году
Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» замглавы ведомства Кирилл Богданов.
«Закон мы хотим (принять) уже в этом году... Да, в трех чтениях», – ответил он на вопрос о законе о проверках QR-кодов на транспорте, передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в России не позднее февраля 2022 года. По словам Богданова, Минтранс рассматривает субсидии для авиакомпаний, понимая, что у них могут быть трудности из-за закона о QR-кодах.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.