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Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID
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Россияне с 16 ноября могут получать бумажные сертификаты о прививке от коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ), за документом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода – тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на «Госуслугах», либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.
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Ранее стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах.
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В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах
Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.
«Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.
По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.
«Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.
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Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
«Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Думе.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
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Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.
«Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.
В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.
«Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.
Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.
«Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.
Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
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«Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах
Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
«Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.
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Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
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Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.
«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
В Кремле прокомментировали закон о QR-кодах
Принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если регионы и сейчас их вводят по собственному усмотрению.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В понедельник фракция «Единая Россия» сообщила, что поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах.
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Привитых «Спутником V» туристов решили пускать в Израиль с 1 декабря
Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера, сообщили власти Израиля.
Сама российская вакцина признается властями страны уже с 15 ноября, но необходимо урегулировать некоторые трудности, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», – приводит заявление властей Израиля ТАСС.
28 октября сообщалось, что Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября.
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Депутат: Потери от COVID-19 сравнимы с численностью населения некоторых регионов РФ
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«Побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя решение депутатов инициировать широкое обсуждение законопроекта о QR-кодах.
«Обсуждая законопроект об использовании QR-кодов, необходимо тщательно проработать его положения не только с регионами, но и с экспертным сообществом, с представителями правительства, с министерством здравоохранения, с Роспотребнадзором», – отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
«Нужно выработать меры, которые, с одной стороны, были бы наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны – сняли бы часть вопросов, которые сейчас есть у людей», – отметил парламентарий. Он отметил, что главная задача на сегодняшний день – это защита граждан, их жизни и здоровья. Ревенко отметил, что в Думу поступает много обращений от граждан, часть из них встревожена.
«Базовое право каждого гражданина – это право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут и теряют всяческий смысл, если не соблюдается это главное и базовое право человека. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул законодатель.
«Россия уже потеряла более 250 тысяч граждан. Это цифра, сопоставимая не просто с населением большого города от мала до велика, но уже сравнимая по численности населения с отдельными регионами России», – напомнил Ревенко.
Сейчас наиболее эффективный заслон распространению COVID-19 – это вакцинация, подчеркнул собеседник. «Прививаться надо, побуждать людей к вакцинации, я уверен – необходимо. Да, делать все это необходимо, максимально учитывая интересы граждан – это крайне важно. Но столь же важно остановить разрастание пандемии», – подчеркнул депутат от «Единой России».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В минувшую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Документы, предложенные правительством, предполагают
: граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из законопроектов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
В понедельник лидер думских единороссов Владимир Васильев по итогам заседания президиума фракции сообщил: депутаты от ЕР пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. «Мы приостановили работу, мы ее продолжим потом – либо сегодня, либо завтра... Вопрос сложный, поэтому мы его хотели бы обсудить детально», – цитировал Васильева ТАСС.
«Инициативы правительства соответствуют Конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества», – в свою очередь отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Напомним, как сообщил
газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах, ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25–30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тысяч медицинских работников.
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В России выявили 38,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2664 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 109 094 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 256 597 человек.
Накануне, 14 ноября, в России выявили 38 823 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 403.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок
Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.
«Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.
«В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID в некоторых регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции недостаточны в ряде регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», – цитирует его ТАСС.
Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать работать с субъектами России оказывать им максимальную поддержку.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.
По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.
«У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.
«Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.
Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации.
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Мурашко оценил эффективность QR-кодов в ситуации с коронавирусом
Введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, [она] показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что в стационарах находятся 246 тысяч пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек, порядка семь тыс. человек – в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за заболевания, сообщает РИА «Новости».
«На сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тыс. пациентов с коронавирусом, развернуто 295 тыс. коек. Такая самая для нас значимая цифра - это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, особенно группа, находящаяся на искусственной вентиляции легких, сегодня таких пациентов чуть более семь тыс. человек», – добавил Мурашко.
При этом шесть тыс. коронавирусных коек за последнюю неделю перепрофилировали в обычные.
«Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь, и вот последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично», – рассказал Мурашко.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.