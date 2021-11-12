Ирак объявил о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией

МИД Ирака заявил о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией, сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Ирак приостанавливает прямое авиасообщение с Белоруссией, приводит иракское агентство сообщение в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Ирака, передает ТАСС.

«Иракские авиалинии» подтвердили, что не возобновят перелеты в Минск. Турецкие авиалинии приостановят продажу билетов в одну сторону в Минск из Турции», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы авиакомпании.

Ранее иракские и турецкие авиакомпании заверили Евросоюз, что намерены блокировать доставку мигрантов в Белоруссию.

До этого белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена по решению Анкары.

Турция заявила о поддержке «союзников» Польши, Латвии и Литвы в конфликте с Белоруссией. Также глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отвергал причастность Анкары к перевозке мигрантов.

ЕС предложил ввести санкции против белорусских авиакомпаний за перевозку мигрантов.

США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.

Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.