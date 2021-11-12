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Регионы прорабатывают меры ответственности пожилых за отказ от обязательной вакцинации
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«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя введение в республике обязательной вакцинации для граждан «60+». Помимо Башкирии, такую меру приняли почти в полутора десятках регионов.
В Республике Башкортостан требование об обязательной вакцинации коснется не только граждан категории «60+», но также представителей сферы услуг, сотрудников правопорядка, медиков, учителей и многих других, сообщила пресс-секретарь главы Башкирии Радия Хабирова Диана Ихсанова. Все соответствующие категории населения прописаны в постановлении республиканского управления Роспотребнадзора, уточнила собеседница.
«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность в соответствии с законодательством за нарушение постановления Роспотребнадзора. Причем это касается как физических лиц, так и юридических – работодателей», – отметила Ихсанова.
В постановлении поясняется, что обязательную вакцинацию можно не проходить только при наличии медотвода («документально подтвержденных противопоказаний против вакцинации») либо если есть «сведения о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании», вызванном коронавирусом. Привиться должны не менее 80 процентов от общей численности указанных в документе контингентов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.
Всевозможные меры мотивации к прививке среди жителей края старше 60 лет – как меры поощрения, так и меры наказания – пока прорабатываются, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель краснодарского губернатора Мария Крошная. «Вопрос обсуждается на ежедневных заседаниях оперштаба. Но каких-то окончательных решений не принято», – сказала она. Ранее в регионе также ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет.
«Сейчас в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн человек пожилого возраста, из которых непривитыми остаются порядка 600 тысяч. Главный санитарный врач Кубани ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина», – сообщили газете ВЗГЛЯД в оперштабе Краснодарского края. «Сейчас на уровне региона прорабатывается возможность доставки персональных приглашений пожилых людей на вакцинацию. При необходимости будут привлекать волонтеров, социальных работников, сотрудников местных администраций. Причем, все общение будет проходить с соблюдением мер безопасности», – рассказали в штабе.
«У нас введена система QR-кодов. Рекомендовано людям, которые не вакцинированы, максимально ограничить контакты, сидеть дома, использовать волонтерские центры или организации по доставке еды», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «У гражданина есть возможность пойти в магазин и обслужить себя, если у тебя есть QR-код. QR-код тебе выдается в тех условиях, когда ты вакцинируешься. Если нет, тебя обеспечат едой волонтеры, родственники и центры доставки», – пояснил глава Пермского края Дмитрий Махонин.
15 октября главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обнародовал постановление , в котором расширяется круг лиц, подлежащих обязательной прививке от COVID-19. Помимо сотрудников МВД, волонтеров и других групп риска в число тех, кому необходима обязательная вакцинация, включены лица от 60 лет и старше.
Вводить какие-то санкции для тех, кто не привился, нет смысла, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. «Достаточно уже того, что система в целом ориентирована так – и в России, и за рубежом, – что везде все равно требуются QR-коды или свидетельство того, что человек переболел», – подчеркнул глава региона.
«Для поездок в общественном транспорте у нас QR-код не требуется, но требуется соблюдать предписания Роспотребнадзора, необходимо наличие маски. А вот для общепита мы требуем, чтобы проверяли QR-коды, и это можно понять. Для магазинов – не требуем, там только масочный режим. А учреждения культуры у нас в этот период проводят все мероприятия дистанционно» – отметил собеседник.
«На сегодняшний момент в нашем округе привито достаточно большое количество людей, мы не в «отстающих», не в «красной зоне». Мы приближаемся к коллективному иммунитету – констатировал глава НАО. – С другой стороны, люди все равно болеют, сейчас у нас довольно высокий для небольшого округа уровень заболеваемости, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей».
Еще в начале пандемии в автономном округе были предприняты шаги, мотивирующие людей к вакцинации, отметил Бездудный. «Два отгула для привившихся – самая эффективная и популярная мера мотивации в регионе, – рассказал губернатор. – У нас уже год действует правило: тот, кто прививается, получает отгул в день, когда привился, и на следующий день. Если у организма человека будет какая-то реакция на прививку, он сможет не ходить в это время на работу и находиться дома. Эта мера работает уже давно, во всех окружных, муниципальных органах и подведомственных органах, и рекомендована для бизнеса».
В Петербурге (где, по решению главного санврача города, обязательной прививке подлежат граждане старше 60, а также хронические больные) медики будут убеждать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. «Не будет никто отлавливать... С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», – цитировало Лисовца РИА Новости.
По решению управлений Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет принята почти в полутора десятках субъектов федерации.
Помимо уже упомянутых регионов – Башкирии, Ненецкого автономного округа, Пермского и Краснодарского краев и Петербурга, обязательные прививки для граждан категории «60+» уже были введены: в Ставропольском крае, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. В пятницу стало известно, что обязательная вакцинация лиц старше 60 лет введена в Кемеровской области и Адыгее.
Одними из первых подобную меру приняли власти Иркутской области. Как напоминает ТАСС, здесь еще с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, отмечает агентство. К началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%.
В Краснодарском крае люди старше 60 лет обязаны ввести первый компонент вакцин до 13 декабря. Такое требование содержится в постановлении краевого управления Роспотребнадзора. По данным властей региона, в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.
1 ноября президент Владимир Путин констатировал – в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда. «Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – отметил в пятницу глава государства.
В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.
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В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
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«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.
«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».
«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».
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Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил
министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
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В Сети появились данные купивших фейковые ПЦР и справки о вакцинации
Персональные данные более 500 тыс. человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу в Сети, сообщают СМИ.
Информация могла быть собрана через сервис по продаже фейковых справок. В базах содержатся персональная информация более 500 тыс. человек, все они из Московского региона, пишет газета «Коммерсант».
Также приводятся данные одного из продавцов базы, с которым газете удалось связаться: база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата», стоимость 1 тыс. строк – 120 долларов.
При этом уголовная ответственность, как утверждает газета, может грозить как создателям нелегальных сервисов, так и тем, кто в эту базу попал.
Ранее в Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации.
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Первый регион России решил выдавать QR-коды по показателю антител
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Глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, это поможет переболевшим получить QR-код, сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев заявил, что соответствующий механизм необходимо запустить в течение недели, это позволит обеспечить безопасность, а также «соблюсти права человека, и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», передает РИА «Новости».
Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина пояснила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это уже формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.
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При этом на федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
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В России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19
Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе, сообщил в пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», – цитирует ТАСС Симао.
По ее словам, ВОЗ «по-прежнему надеется получить полное досье по «Спутнику V».
«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация», – заявила Симао.
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
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В Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», передает РИА «Новости».
Леонов указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID.
Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Ранее в Госдуме спрогнозировали связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности.
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Ученые Минобороны разработали БАД против коронавируса
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Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».
«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – приводит слова Кириллова ТАСС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты подчеркнул, что эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», – пояснил Кириллов.
По словам военного, на базе 48-го ЦНИИ также проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса. «Кроме этого, в настоящее время в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путем проглатывания) применения», – отметил Кириллов.
Накануне европейский регулятор рекомендовал к одобрению два лекарственных препарата от коронавируса на основе моноклональных антител – Ronapreve («Ронаприв») и Regkirona («Регкирона»). В июне 2020 года EMA рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (противовирусный препарат «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет при вызываемых новым коронавирусом заболеваниях.
В среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал начало клинических испытаний российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
В начале ноября президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление лекарств от коронавирусной инфекции. В конце октября правительство предложило выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на лекарства от COVID-19.
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Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом
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Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.
Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.
В Минздраве России заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.
«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин традиционно сам сообщит», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос привился ли повторно президент.
При этом сам пресс-секретарь президента России ревакцинировался.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», – рассказал Песков.
Ранее Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
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В Татарстане назвали дату начала проверок QR-кодов на транспорте
В Татарстане решили начать проверку QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября, заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Егоров.
«Те нововведения, которые были анонсированы президентом республики, через 10 дней действительно вступят в силу. С 22 ноября, через 10 дней будет запрещен проезд пассажиров старше 18 лет (без QR-кода) в транспортных средствах, осуществляющих автобусные перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам», – цитирует Егорова РИА «Новости».
Он добавил, что действие кодов вводится только на маршрутах внутри региона, и не касается такси.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
В Татарстане решили внедрить систему QR-кодов во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном.
В Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров
Из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты, Министерство транспорта разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей, сообщил на брифинге в правительстве глава ведомства Виталий Савельев.
«С августа 2020 года по август 2021 года авиационным воздушным транспортом перевезено 90 млн человек, из которых уникальных пассажиров всего 34 млн. В железнодорожном транспорте при 84 млн перевезенных пассажиров (тоже за этот период, с августа по август) – 24 млн уникальных пассажиров. То есть тех, кто совершил поездки в этот период, всего 58 млн человек. Из этих 58 млн пассажиров привитых: 29,5%, то есть около 30% это примерно 18 млн человек», – передает его слова ТАСС.
Больших сложностей с введением QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте не будет, хотя в случае авиакомпаний придется совместить внутренние системы бронирования с сайтом Госуслуг.
«Авиация фактически восстанавливается, железная дорогая по пассажирским перевозкам восстановилась, я думаю больших сложностей здесь не будет. Конечно, у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования, их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся. Председателем правительства Михаилом Мишустиным создана рабочая группа, которую возглавляет Татьяна Алексеевна, где мы будем отрабатывать все те нюансы, всю логистику, которую мы должны будем осуществлять, чтобы быстро и оперативно, без каких либо задержек и проблем, могли реализовывать решения, которые будут приняты, в рамках этих двух законов», – сказал министр.
Он уточнил, что Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать пассажиров.
«Мы начинаем работать с авиакомпаниями, мы начинаем работать с РЖД, и мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы их на посадке», – заявил он.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
В НИЦ Гамалеи предположили сроки одобрения «Спутника V» в ЕС
Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ, считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Альтштейн заявил, что «если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор – ЕМА». Он отметил, что «существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве», передает газета «Известия».
Научный сотрудник отметил, что ВОЗ смотрит, насколько производство вакцины соответствует «надлежащей производственной практике». По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V».
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«Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», – отметил Альтштейн.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
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Вирусолог предсказал победу над пандемией
России, вероятно, удастся справиться с пандемией коронавируса в следующем году, но сам вирус при этом не исчезнет, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся», – указал вирусолог в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что само заболевание останется с людьми «надолго», и так или иначе придется вакцинироваться.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививку от коронавируса необходимо включить в национальный календарь прививок.
В Кремле указали на общемировую практику QR-кодов для транспорта
QR-коды для транспорта и других мест стали общемировой практикой, ее признали многие страны мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», – цитирует Пескова ТАСС.
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Он добавил, что Кремль в курсе инициативы оперштаба по борьбе с распространением коронавируса о введении обязательных QR-кодов, но по этому проекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.
«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», – заключил представитель Кремля.
Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.