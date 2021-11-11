Мигранты добрались из Белоруссии до Эстонии

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11 ноября, четверг | Последнее обновление — 19:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель
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Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях.
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Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине.
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мигранты добрались из Белоруссии до Эстонии
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В Эстонии полиция задержала пятерых мигрантов, которые попали в страну через Белоруссию, заявила глава МВД страны Кристиан Яани.
Двое из задержанных были гражданами Ирака, а еще один прибыл из России. «Отправка этих лиц обратно в Ирак была для нас достаточно простым делом, поскольку они сами, добровольно выбрали путь возвращения. Еще один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию, и власти России охотно его приняли», – приводятся ее слова в Telegram-канале Baltnews.
США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Между тем, власти Польши решили не пускать чиновников Еврокомиссии на границу с Белоруссией, чтобы те смогли дать оценку масштабам миграционного кризиса.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября, когда в приграничной зоне несколько мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Страны отказались принимать иностранцев.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса, а авиакомпаниям, которые доставляют мигрантов в столицу Белоруссии, пригрозили санкциями.
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть газ
Евросоюз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.
«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»
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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе, сообщил неназванный чиновник ЕС Bloomberg.
В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока не известно, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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Авиаэксперт рассказал об ответе России на вероятные санкции ЕС против «Аэрофлота»
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Безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее, по данным Bloomberg, в ЕС допустили введение санкций против «Аэрофлота».
«Угрозы, звучащие из ЕС, нелепы. У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.
По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву. А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к такому информационному шантажу», – пояснил аналитик.
Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.
Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.
«Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам», – спрогнозировал аналитик.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает
возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.
Накануне Соединенные Штаты пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Напомним, в среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа просит Россию помочь с белорусами.
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Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа в Европу
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Поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод из Ямала в Европу, при этом в последнее время объемы транзита возросли значительно.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», – указал президент Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят». По его словам, «россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
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В Совфеде пригрозили закрыть небо России для западных авиакомпаний
Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны в случае, если будут введены санкции против «Аэрофлота», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров подчеркнул, что «в случае введения санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны», передает РИА «Новости».
«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – добавил он.
Также если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.
Ранее стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Россия напомнила о готовности ЕС платить Турции за сдерживание мигрантов
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Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
«Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов – потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся – на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?» – приводит ТАСС слова дипломата в эфире телеканала Sky News.
«Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов», – сказал посол. «Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли», – добавил Келин.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
Евросоюз намерен провести переговоры с ООН и Минском по вопросу о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
Об этом сообщает ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Страны Балтии и Польша отказались принимать мигрантов
Страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые пытаются попасть в эти государства с территории Белоруссии, заявил в эфире Латвийского радио министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», – приводит его слова ТАСС.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Россия пообещала ответить на «санкционную дубину» для «Аэрофлота»
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Москва примет ответные меры в случае принятия Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы, вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, в данной ситуации требуется сотрудничество, которое начинается с диалога, а не введения санкций. Грушко добавил, что санкции же «будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора».
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Во Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису в Белоруссии
Европейские страны не располагают информацией, прямо свидетельствующей о причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.
«По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу», – цитирует ТАСС Бона.
По его словам, между Россией и Белоруссией достаточно близкие отношения. Также он напомнил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным и будет обсуждаться на встрече министром иностранных дел и обороны России и Франции в Париже 12 ноября.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
США и ЕС договорились расширить санкции против Белоруссии
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Евросоюз и Соединенные Штаты намерены расширить санкции против Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
«Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
По ее версии, Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на ЕС. «Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», – заявила фон дер Ляйен. Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей, а также «вызовом всему ЕС».
Глава Еврокомиссии (ЕК) уточнила, что «европейские санкции будут направлены не только против физических лиц, но и против организаций». По ее словам, ЕС «рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют незаконному провозу людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».
Фон дер Ляйен рассказала, что разговаривала с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши с целью узнать, нужна ли им дополнительная помощь в связи с ситуацией на границе. «Очень важно, чтобы мы вместе начали вводить санкции против Белоруссии. Важно, чтобы мы поговорили со странами, из которых прибывают мигранты. И мы работаем над санкциями против стран, которые участвуют в грязной деятельности Белоруссии», – заявила глава ЕК.
Фон дер Ляйен заявила, что провела «очень продуктивную встречу с президентом Байденом». Она добавила, что в последнее время встречалась с ним так много раз, что нынешние переговоры были посвящены в основном «актуальным международным темам», ситуации на белорусской границе в частности. Глава ЕК не стала отвечать на вопросы о роли России в ситуации на белорусской границе.
Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.
Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Литва начала стягивать дополнительные силы к границе с Белоруссией
Литовское руководство приняло решение отправить дополнительные силы к литовско-белорусской границе, сообщают Telegram-каналы.
Литва стягивает дополнительные подразделения к своей границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель
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Президент России Владимир Путин провел вторую за два дня телефонную беседу с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, политики обсуждали обстановку на границе Белоруссии, связанную с мигрантами, сообщили в Кремле.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине, российский лидер обратил внимание на деструктивную политику Киева, который «все больше делает ставку на силовые методы», нарушая при этом минский Комплекс мер, используя в том числе ударные беспилотники.
«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», – указывается в сообщении.
Напомним, в ходе предыдущего разговора Меркель просила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии.
Ранее стало известно, что число мигрантов на границе Польши и Белоруссии выросло до 5 тыс. человек.
До этого Лукашенко попросил Минобороны России о помощи в дежурстве на западной границе. ЕС решил обсудить с ООН и Белоруссией репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно.
Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.
Лукашенко заявил о попытках переброски оружия мигрантам на белорусско-польской границе
В лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, «наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт», передает БелТА.
Это заявление он сделал на совещании с руководством Совета министров страны по актуальным вопросам.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого они договорились с ЕС о расширении санкций против Белоруссии.
В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
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