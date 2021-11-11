Вдова Дудаева предложила освободить Саакашвили силой

Вдова экс-президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева Алла заявила, что освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно силовым путем.

На своей странице в Facebook она отметила, что в комментариях поступило предложение освободить Саакашвили из тюрьмы силовым путем: «Окружить тюрьму многотысячной толпой и объявить власти ультиматум – два часа, или Миша выходит, или мы заходим».

«Это опасно. Потому что они могут устроить искусственный бунт и сказать, что разъяренные зэки убили Мишу, и в этом виновны протестанты!» – подчеркнула Дудаева.

Она предложила окружить дом премьер-министра Грузии и предложить ультиматум, «также поступить и с другими важными особами». «Полиция не будет знать, кого охранять и что делать. Народ – это сила. Пора менять методы борьбы!» – заявила она.

Дудаева отметила, что Ичкерия победила в первой чеченской войне в 1996 году, «когда окружила все объекты противника, не уничтожая их, чтобы российская авиация не могла бомбить Грозный!».

«Надо предпринимать ответные действия, только мирным путем. Окружить в домах и не выпускать на улицу самых важных противников Миши, превратить в тюрьмы их дома!» – заявила она.

Алла Дудаева – вдова первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. В настоящее время получила убежище в Швеции.

В среду Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».