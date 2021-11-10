Более миллиона слушателей стали участниками онлайн-экспедиции по России

В Москве подвели итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия». В этом году лекции были посвящены просветительскому и этнокультурному туризму в России.

В этом году программа экспедиции изменилась: вместо лекций о субъектах России участники подготовили рассказы об интересных туристических маршрутах, в том числе межрегиональных. Большим и важным блоком также стали выступления, которые были посвящены народным промыслам, например, фарфору из гжели, кожлянским игрушкам, киришскому кружеву, передает РИА «Новости».

«Путешествие этого года продлилось 25 дней и объединило более миллиона зрителей. Это школьники, студенты и все заинтересованные жители из абсолютно всех регионов страны, а также из других стран», – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всего в этом году было подано 1442 заявки от лекторов – многие участвовали уже во второй раз. Среди них отобрали 60 самых интересных проектов. Некоторые участники выступили вместе со своими воспитанниками. По словам экспертов, экспедиция помогает создать интересную воспитательную среду вокруг учащихся.

«Этот проект является важнейшей методической копилкой для учителей. Также очень важно, что он объединяет передовые силы педагогов из разных предметных направленностей: не только истории и обществознания, но и географии, биологии, мировой художественной культуры, музыки и других предметов», – отметила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Наумова.

В связи с тематическими нововведениями организаторами второй экспедиции также стали специалисты из области туризма. По их мнению, проект помогает развивать культуру путешествий внутри страны, открывать разные уголки России для ее жителей и туристов, а также дает возможность тем, кто хочет рассказать о своей малой родине, на самом деле стать лектором для большой аудитории.

«Мы действительно понимаем, что информации о регионах мало, маркетинг слабый и рассказывать о себе нет возможности, но такие платформы и такие мероприятия нас всех объединяют и дают возможности для развития», – отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Все лекции экспедиции были собраны в одну базу видеоматериалов. Среди всех выступлений организаторы отметили 10 лучших. Ими стали лекции участников из Республики Калмыкия, Республики Алтай, Новосибирской области, Тверской области, Свердловской области, Ленинградской области, Республики Татарстан, Саратовской области и Московской области.

«Хочу отметить, что все-таки экспедиция – это не совсем конкурс, это история о межнациональном общении и обмене культурой и традициями народов», – отметила исполнительный директор просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» Алина Каймаразова.

Идея экспедиции зародилась в 2019 году: участники конкурса «Моя страна – Моя Россия» должны были проехать на поезде от Крыма до Владивостока и прочитать свои лекции в удаленных уголках России. Но в результате пандемии формат был изменен и экспедиция состоялась в онлайн-режиме.