Лавров счел неуместными параллели между ситуацией на белорусско-польской границе и 1939 годом

Параллели, которые проводят польские военные эксперты в связи с ситуацией на белорусско-польской границе посредством отсылок к обстановке 1939 года, абсолютно неуместны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, комментируя соответствующую оценку польского военного эксперта Ежи Калицкого.

Он отметил, что в дискуссиях на политические темы на Западе «все чаще просматривается стремление взывать к историческим примерам» и проводить исторические параллели с применением тактики отсечения. «Если польские военные эксперты говорят, что ситуация напоминает им 1939 год, почему бы мы им не вспомнить 1938 год? Может быть, им [это] тоже что-то бы напомнило из той эпохи – когда делили Чехословакию, например,» – передает слова Лаврова ТАСС.

Министр подчеркнул, что подобные параллели абсолютно неуместны. «Они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более если это люди, облеченные какой-то властью», – сказал он.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.

Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.