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Путин назвал сложной ситуацию с COVID в России
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В России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», – пояснил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает РИА «Новости».
Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусом.
«Я вас прошу эту работу продолжать, в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе, если потребуется – может быть, включите ваши возможности строительного комплекса, потому что есть необходимость продолжить работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», – добавил он, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания.
Кроме того, в России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда».
Полиция начала проверку видео «штурма» ТЦ пенсионерками без QR-кодов в Улан-Удэ
Сотрудники МВД проверяют информацию о конфликте между гражданами и охраной торгового центра в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
В ряде Telegram-каналов появился видеоролик, на котором пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. В описании к видео указывается, что в Бурятии покупатели без масок и QR-кодов «провели успешный штурм» одного из торговых центров.
«30 октября около 11.00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно ТЦ произошел конфликт.
Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Во многих регионах России были введены различные ограничения. Одним из них является требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.
По данным тепловой карты, ситуация с коронавирусом осложнилась в Бурятии, Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.
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В России выявлены штаммы коронавируса «мю» и «лямбда»
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В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда», заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов... встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» – три раза», – передает РИА «Новости» слова Акимкина.
По его словам, штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.
Вариант «лямбда», как сообщали СМИ, способен более активно сопротивляться действию вакцин, по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.
По словам Акимкина, нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.
«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет», – передает ТАСС слова ученого на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах России».
Напомним, в октябре Акимкин заявил, что в России не нашли штаммов коронавируса «лямбда» и «мю».
Медведев назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19».
Статья «Шесть уроков одной пандемии» опубликована в «Российской газете». По мнению Медведева, «первый урок пандемии – угрозы нужно принимать всерьез», действовать следует «на опережение, а не постфактум». Второй урок – «бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества», а «поодиночке обречены на поражение все». Третий урок заключается в том, что «взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Четвертый урок – «принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо».
Пятый урок, по мнению Медведева, учит, что «нет худа без добра». Он подчеркивает, что «мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы», коронавирус «серьезно ускорил четвертую промышленную революцию». Наконец, последний урок, о котором говорит Медведев – «коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго». При этом он полагает, что «есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль».
Зампредседателя Совбеза полагает, что законодательство в сфере борьбы с пандемией в России пока остается весьма либеральным. Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID паспорта, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях кризиса могут вызвать опасный резонанс.
Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, Россию ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.
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Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил Медведев. Он подчеркнул, что обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща.
Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи. Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов.
Эксперты оценили «штурм» ТЦ в Улан-Удэ пенсионерками без QR-кодов
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В Улан-Уде граждане ворвались в торговый центр без средств защиты и QR-кодов потому, что устали от пандемии коронавируса и всех связанных с ней ограничений и мер, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
«Я бы не сказала, что это был штурм. По моему личному мнению, это локальный конфликт, который назрел потому, что люди, все-таки, уже не выдерживают. Это затяжная история: с коронавирусом, локдаунами, ограничениями. И потом, как было замечено в комментариях под видеороликом, в основном участниками были пожилые люди. Здесь тоже можно понять, что не все пожилые люди умеют пользоваться современными гаджетами, чтобы получить QR-код, необходимый для прохода в общественные места, многие просто боятся ставить прививки, кто-то по показаниям не может ее поставить. Поэтому, мне кажется, что сказывается общая усталость людей», – говорит главный редактор бурятской газеты «Номер один» Оксана Сажинова.
Она подчеркивает, что в данной ситуации также можно понять действия охраны, которые в Сети также активно обсуждали. По ее мнению, сотрудники торгового центра просто выполняли свои обязательства.
«Вообще, в городе достаточно пристально следят за соблюдениями мер. Буквально вчера я со своим ребенком заходила в два магазина, на входе стоит охрана, спрашивают QR-коды, документ, удостоверяющий личность, все проходило абсолютно спокойно. В кафе также спокойно все проверяют. Но хочу отметить, что сейчас в магазинах заметно меньше людей. В поликлинику лично я не ходила, но говорят, что появились очереди на прививку», – рассказывает собеседник.
Каких-то конфликтов касательно соблюдения мер главред вокруг не замечала, однако в Сети люди пишут, что устали и недовольны ситуацией. Тем не менее, она делится, что есть мнение, которое также озвучил и глава республики Алексей Цыденов, что если выбирать между полным локдауном и пропуском по QR-кодам, то выбор очевидно падает на второе, что и применили местные власти.
«С товарами, которые можно приобрести на вынос, вообще проблем нет: зашел, купил, пошел дальше. Сложнее с вещами: на нас наступает зима, регион все-таки не южный, предстоят заморозки, и люди, конечно, кинулись приобретать детям теплую верхнюю одежду, обувь, но это не тот товар, который можно примерить на улице или попросить, чтобы тебе его продавец вынес. Поэтому здесь, конечно, столкнулись интересы родителей без QR-кодов, которым нужно одеть тепло ребенка, но они не успели сделать это до 31 числа. То есть, помимо усталости есть еще и такие безвыходные ситуации», – считает Сажинова.
К соблюдению мер, как власти, так и граждане в целом относятся достаточно серьезно, убеждена собеседник. Их проверяют на входе в общественные места, при отсутствии маски или QR-кодов граждан просто не пускают. Более того, всем известно, что в регионе работают мобильные бригады, которые штрафуют за нахождение в общественных местах без основных средств защиты.
Юрист Дмитрий Королев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что проникновение на объект без QR-кода и защитной маски могут регламентироваться исключительно местными властями, в административном кодексе РФ (КоАП) наказания за подобные нарушения не предусмотрены.
«Единственное, что в этой ситуации могут сделать, это подать заявление на ворвавшихся граждан о том, что они без масок. Это может сделать сотрудник полиции, любое уполномоченное лицо, сотрудники на транспорте и так далее. Составляется протокол об отсутствии маски и суд выносит штраф. Поскольку законодательно предусмотрена видеосъемка, она может послужить доказательством, как и показания свидетелей», – объясняет эксперт.
Соответственно, если подобный инцидент произойдет в любом другом регионе, в том числе и в Москве, то как минимум участникам инцидента грозит штраф об административном правонарушении – нахождение в общественном месте без средств защиты.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
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Псаки сдала положительный тест на коронавирус
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Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи.
Псаки сообщила, что в среду «решила не сопровождать» главу американского государства Джо Байдена «в зарубежной поездке», так как у члена ее семьи оказался положительный тест на коронавирус. После этого Псаки ушла на карантин и «ежедневно сдавала негативные тесты». «Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации. Псаки отметила, что «в последний раз видела президента во вторник», они «сидели в масках в двух метрах друг от друга». Четыре дня после этого тесты показывали у нее отсутствие вируса.
Псаки сообщила, что вакцинирована, а потому не испытывает острых симптомов. Сейчас она работает из дома и «планирует вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста».
Напомним, Байден и американская делегация приняли участие в саммите G20 в Риме. В сентябре стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США
Лаборатории, изучающие смертельные вирусы, должны находиться под международным контролем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», Медведев заявил, что после «окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований». Он выразил сожаление в связи с тем, что «далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия», которое подогревает и «вакцинный национализм».
Медведев призвал полностью выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его словам, международный контроль необходим за лабораториями, изучающими смертельные вирусы, «утечка» из них инфекции может привести к катастрофе, передает ТАСС.
Он указал на существование лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США «и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ», причем «деятельность таких центров абсолютно непрозрачна», международный контроль над ними «отсутствует». Система контроля должна быть основана «на принципах взаимной открытости», заявил он. Кроме того, требуется «создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов».
Коронавирус обострил еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Медведев также указал, что необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. Он отметил, что «работа в этом направлении идет слишком медленно».
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Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина.
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Журналисты взломали сайт торгующих справками о ПЦР-тестах мошенников
Московские мошенники выдали тысячи «документов» о якобы пройденных ПЦР-тестах, пользуясь сайтами-клонами известных лабораторий, сообщают СМИ.
Издание 47news (освещает события в Ленинградской области) пишет, что «с помощью технических специалистов обнаружило брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста». Мошенники «масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно получить по электронной почте. Издание получило «доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы».
На конец октября в базе псевдо-«АрхиМеда» было 4230 человек; 4175 – в базе псевдо-«Инвитро» и 265 – у псевдо-«Гемотеста». Как пишет 47news, «почти все фамилии из Средней Азии», хотя «порой встречаются и наши». Сотрудники издания без проблем оформили документы о сдаче теста «Смирновым Иваном Ивановичем». Тест якобы делали работники «АрхиМеда» в Домодедово.
Указывается, что «документ мгновенно скачивается в формате pdf», «с виду» справку «не отличить от настоящей». При этом продумана и «процедура предъявления справки, например, полицейскому», на «документе» есть QR-код, который ведет на сайт, якобы принадлежащий настоящей компании. Реклама размещена также на сайтах, копирующих дизайн настоящих фирм. Так, для «АрхиМеда» (labarhimed.ru) мошенники создали поддельные сайты arhimedlab.net.ru и arhimedlab.info. А контактный телефон, предоставленый мошенниками, лишь на две последние цифры отличается от реального.
Также издание сообщает, что «среди мигрантов гуляют телефоны «жучков», через которых можно получить тест». Однако связаться с ними не удалось.
Судя по дате регистрации, сайты-подделки работают с марта 2021 года, за этот период, было около 9 тыс. клиентов. Указывается, что примерная стоимость создания интерфейса – 5–10 тыс. рублей, аренда виртуального сервера – 350 рублей в месяц, три домена – по 150 рублей в год, «на старт 10 тыс. и ежемесячно около 500 рублей». Хостинг предоставляет московская компания, которая судя по отзывам, имеет неоднозначную репутацию.
За ПЦР-диагностику за три часа предлагают отдать 2550 рублей. За 24 часа – 1600 рублей. «Если взять среднюю цену теста в 2 тыс. рублей и умножить на 9 тыс. клиентов, получится 18 млн рублей. Работают они восемь месяцев, а значит за один получают примерно 2,2 млн рублей. Таким образом доход в 1800 раз превышает вложения. И разница эта растет с каждым новым клиентом», – пишет издание.
«Кстати, как сообщили 47news по телефону настоящего «АрхиМеда», цена срочного – трехчасового – теста во Внуково и Шереметьево составляет 2750 рублей, суточного – 1800. В Домодедово предлагается только срочный за 3 тыс. То есть нелегалы ещё и демпингуют, что, впрочем, логично», – говорится в материале.
Напомним, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – сказал он.
Медведев указал на провокации со стороны НАТО на фоне распространения COVID
Коронавирус не помешал странам продолжать войны, вводить санкции, стало больше откровенных провокаций НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», Медведев отметил, что «больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе». Он указал, что «за минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их».
Кроме того, по его словам, «торговая война» США и Китая «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны», передает РИА «Новости».
Также усилилась «борьба с мирным коммерческим проектом «Северный поток - 2». Медведев указал на конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, Афганистане, на границе Китая и Индии, в Африке.
Он отметил, что «в мире наступает продовольственный кризис», цены на продукты «растут везде, ускоряется продуктовая инфляция». Спад в мировой экономике гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008–2009 годов. Кризис сильнее ударил по более развитым государствам, но продвинутые экономики показали и большую способность к ускоренному восстановлению.
Организация экономического сотрудничества и развития предсказывает, что большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года.
Медведев отметил, что «уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям». По его словам, «многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг». Он заявил, что «точных прогнозов дать сейчас не может никто».
При этом на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса, а также «факторы политического характера». Отказ некоторых стран «проявить политическую волю к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом» является «одной из самых серьезных проблем», заявил Медведев.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина. Кроме того, Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США.
Терапевты указали на риски для вегетарианцев и веганов из-за COVID-19
Вегетарианцы и веганы из-за отказа от продуктов животного происхождения могут не получить хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили врачи-терапевты.
Врач-терапевт Тимур Асанов указал, что прививка делается для «выработки антител». При исключении продуктов животного происхождения организм лишается «важного источника витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей», передает РИА «Новости».
Асанов отметил, что без «регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов», что «может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку». Он подчеркнул, что нужно помогать своему организму формировать иммунитет. Это подразумевает полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов.
С ним согласилась врач-терапевт Мария Владимирова, подчеркнув, что «чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет». «Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни», – сказал она. Владимирова заявила: «Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку».
1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты. Напомним, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела.
Путин оценил заход эсминца США в Черное море
Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.
Об этом он сказал на военном совещании в Сочи.
Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».
Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о работе в «красной зоне»
Председатель комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о ситуации в областной клинической больнице в Рязани. По его словам, «медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь».
«Как будто и не было целого года борьбы с пандемией. Вчера и сегодня работал в красной зоне ОКБ, и здесь все, как и год назад, когда мы только начинали волонтерскую программу. Медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь. Поэтому вместе с нашими добровольцами включился в нелечебную работу. Взял на себя доставку передачек и транспортировку пациентов. Родственники всегда приносят много вещей и продуктов, разнести их по этажам красной зоны – долгий и непростой труд», – написал он в своем Instagram.
Хубезов рассказал, что «самые тяжелые пациенты в реанимации. Сюда обычно попадают те, кто не сделал прививку. И если год назад, в разгар второй волны пандемии, защитить себя было сложно, то теперь самый простой и надежный способ сделать это – вакцинироваться».
«Так думают и пациенты красной зоны. Когда разговариваешь с ними, оказывается, что многие пересмотрели взгляды на вакцинацию после того, как оказались на грани жизни», – подчеркнул он.
Ранее Хубезов рассказал, что работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме.
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Так он ответил на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом, когда делают прививку в третий раз.
«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», – передает РИА «Новости» Гинцбург.
Ранее Гинцбург обвинил ЕМА и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V».
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Исследование в Аргентине показало эффективность «Спутник V» для защиты пожилых
Исследование в Аргентине показало высокую эффективность и значительное снижение смертности от коронавируса у пожилых людей после вакцинации «Спутник V», в нем приняли участие свыше 660 тыс. человек старше 60 лет, сообщает РФПИ.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о результатах комплексного практического исследования, проведенного министерством здравоохранения города Буэнос-Айрес (Аргентина), подтверждающих эффективность вакцины «Спутник V» для защиты людей в возрасте от 60 лет и выше», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.
Полное исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). В исследовании приняли участие более 660 тысяч человек в возрасте от 60 лет, проживающих в Буэнос-Айресе и вакцинированных вакцинами «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm. При этом российской вакциной были привиты более 63% участников исследования.
Согласно результатам исследования, уровень заражения после получения двух доз вакцины снизился более чем на 88%, а смертность сократилась на 96,6%.
«Таким образом, исследование подтверждает высокую эффективность «Спутник V» в защите пожилых людей», – говорится в сообщении.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V.
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Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, когда наблюдается очередной подъем уровня заболеваемости, который с увеличением объема тестирования достиг исторического максимум и находится на почти критическом уровне, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», – заявил он в статье для «Российской газеты».
Зампред Совбеза указал, что жизнь в новой реальности требует продуманных решений и долгой войны с инфекцией, которую следует вести сообща всеми странами мира, невзирая на политические амбиции.
По мнению Медведева, первая фаза пандемии наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни». До середины июня 2020 продолжалась следующая, «острая» фаза. В третью фазу Россия, по его словам, вошла летом – в начале осени 2020 года, когда оптимизировали «управленческий инструментарий», завершились испытания вакцин от коронавируса.
«Четвертый этап пандемии, наступивший осенью – зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», – написал Медведев.
По мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.
Также Медведев подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни. Кроме того, он призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение «ключевых точек неравенства в обществе», поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств.
Ранее Медведев заявил, что коронавирус не помешал странам продолжать войны, вводить санкции, стало больше откровенных провокаций НАТО. Также он назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19.
В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 40 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 402 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3619 (9,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7103, Санкт-Петербурге – 3250, Московской области – 2866.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 554 192 человека в 85 регионах.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Также за сутки зафиксировано 1155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 239 693 человека.
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