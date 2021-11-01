В России выявлены штаммы коронавируса «мю» и «лямбда»

В России выявили три случая штамма коронавируса «мю» и один – «лямбда», заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов... встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» – три раза», – передает РИА «Новости» слова Акимкина.

По его словам, штамм «дельта» остается доминирующим как в России, так и в мире.

Вариант «лямбда», как сообщали СМИ, способен более активно сопротивляться действию вакцин, по сравнению с другими штаммами. Первый случай заражения им зафиксировали в июле в Японии.

По словам Акимкина, нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжелое течение заболевания или устойчив против антител.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет», – передает ТАСС слова ученого на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах России».

Напомним, в октябре Акимкин заявил, что в России не нашли штаммов коронавируса «лямбда» и «мю».