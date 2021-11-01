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Глава Нафтогаза связал отсутствие газового транзита с риском «войны» с Россией
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Запуск «Северного потока – 2» делает Украину более уязвимой к «российскому вторжению», заявил в интервью Financial Times глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», – приводит его слова РИА «Новости».
Витренко также считает, что введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», так как Москва «избавится от сдерживающего фактора».
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Зеленскому назвали единственный способ «спасти Украину от России»
Президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», – перечислил ошибки Зеленского в статье для интернет-издания «Украинская правда» Луценко.
Луценко также уверен, что России выгоднее видеть на посту украинского президента слабого человека с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. Он также выразил мнение, что скандал с офшорами Зеленского подрывает поддержку президента на Западе.
По его мнению, единственный вариант спасения Украины заключается в том, что президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство.
Ранее Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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В США определили «роль» России в газовом кризисе
Причинами газового кризиса в Европе стали несколько факторов, в этом вряд ли можно винить Россию, заявил эксперт Стефен Сестанович в статье для портала Council on Foreign Relations.
По его словам, энергокризис возник из-за снижения добычи газа в самой Европе, при сильном росте спроса на газ в Азии. Свою роль сыграли истощение запасов за прошедший отопительный сезон и падение добычи энергии из возобновляемых источников, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, европейские импортеры уменьшали эффект за счет покупок сжиженного природного газа (СПГ). Но сокращение поставок неевропейскими производителями и США сделало этот вариант недоступным.
«Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)», - напомнил он.
Также эксперт привел слова президента России Владимира Путина о том, что заявления об использовании России энергии в качестве оружия являются «политически мотивированной болтовней».
Сестанович добавил, что возникший кризис в энергетике подтвердил готовность Москвы использовать уязвимости своих клиентов, как это было видно в предыдущих спорах с Украиной и Эстонией. Газпром, крупнейший производитель природного газа в России, пока не увеличивает поставки в Европу сверх тех, которые предусмотрены долгосрочными контрактами.
Одновременно российские лидеры связывают увеличение экспорта с быстрым одобрением строительства газопровода «Северный поток - 2», который в настоящее время завершен, но ожидает разрешения регулирующих органов для начала поставок газа.
Из-за кризиса в Европе страны ЕС могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива, спрогнозировал эксперт.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за «Байрактаров»
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«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.
«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский. По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.
«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.
«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР. Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.
«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил
, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. «Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».
Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».
Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Санду заявила о преодолении газового кризиса в Молдавии
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Газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой, заявила президент республики Майя Санду.
«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и Газпромом», – передает «Коммерсант» слова Санду.
По ее словам, правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить или нет режим чрезвычайной ситуации, исходя из конкретных вопросов, которые они еще должны решать из-за того, что была такая ситуация, когда недоставало объемов газа.
«В понедельник министр инфраструктуры (Андрей Спыну, ключевой переговорщик с Газпромом) будет отвечать на вопросы прессы о том, что было подписано и как проходили переговоры. Я хочу сказать, что у нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки», – сказала Санду.
По ее словам, Молдавия довольна тем, что этот контракт был согласован и подписан. При этом точки входа газа будут те же, которые были использованы до сих пор, то есть «через Украину».
Президент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом. «За неделю, за две недели разобраться со всеми этими вещами невозможно, поэтому и было решение, что нужно время. Посмотреть, какие там документы, сделать аудит и начинать разговор о реструктуризации. Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос – газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи», – сказала она.
Санду прокомментировала информацию Financial Times о том, что Газпром предложил скорректировать соглашение Молдавии о создании зоны свободной торговли с ЕС, а также о том, что Москва хотела бы отказа Кишинева от соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и присоединения к Евразийскому экономическому союзу. «В этих переговорах по газу не было таких разговоров», – сказала она.
Санду ответила также на вопрос, считает ли она Россию другом Молдавии: «Друзья – это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. Во время этого кризиса было очень много обвинений: что молдавский народ такой, а русский народ такой. Это не помогает. Вот мы решили кризис, а осадок остался. Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России», – сказала Санду.
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко
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Поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб–Европа прекращаются из-за агрессивных действий Марокко, заявила канцелярия президента Алжира.
Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSA.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Эксперт оценил прекращение поставок газа из Алжира в Испанию
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«Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть газовый транзит через Украину, а когда у них под боком это делает Алжир, они молчат и никаких аналогий не проводят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко.
«Не факт, что перекрытие газопровода «Магриб – Европа» приведет к сокращению объема поставок газа из Алжира в Европу», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, после прекращения поставок газа через Марокко в Испанию и Португалию, Алжир может в большей степени загрузить другие газопроводы. Среди них – «Медгаз», идущий напрямую в Испанию, и еще два газопровода, ведущие в Италию. Юшков добавил, что в последние годы ни один из них не был загружен на полную мощность. «Также у Алжира есть СПГ-заводы, и если ему нужно будет исполнить какие-то контрактные обязательства перед Испанией и Португалией, он может доставить им газ в виде СПГ», – пояснил он.
«Но проблема в том, что сам Алжир ежегодно снижает экспорт газа в Европу: в стране постепенно снижается добыча углеводородов и одновременно с этим растет уровень внутреннего потребления, – рассказал собеседник. – В результате на экспорт остается все меньше газа. А добыча не растет, потому что в Алжире абсолютно невыгодные правила инвестирования в разработку новых месторождений. Любая компания, приходящая на этот рынок и вкладывающая деньги в развитие месторождения, должна отдать контрольный пакет акций государственной компании. Поэтому желающих инвестировать в алжирские месторождения практически нет».
«При этом, на фоне энергетического кризиса в Европе, Испания и Португалия сильно нуждаются в поставках газа, так как альтернативных поставщиков газа через газопроводы у них нет, – пояснил Юшков. – В частности, российские газопроводы до них не доходят из-за больших расстояний. В целом Алжир закрывает потребности Испании в этом виде топлива на 40-50%. Все остальное испанцы и португальцы покупают в виде СПГ, но сейчас он ушел на азиатские рынки из-за более высоких цен. Так что Мадрид и Лиссабон находятся в очень уязвимом положении».
По мнению эксперта, в целях выхода из кризиса страны просто решат переждать временный аномальный период. «За это время они построят еще больше ВИЭ, которые не дают никаких гарантий. Но это доходит у европейцев просто до какого-то религиозного фанатизма. В целом же им не остается ничего иного, кроме как ждать прихода в Европу СПГ», – полагает Юшков.
Он также указал на нежелание этих стран сотрудничать с Россией. «Эта история показательна еще и тем, что Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть транзит газа через Украину, – отметил Юшков. – В то же время у них под боком Алжир перекрывает газовый транзит через Марокко из-за ухудшения двусторонних отношений. Но Европа молчит и никаких аналогий не проводит, хотя сама же от этого страдает».
Ранее канцелярия президента Алжира заявила, что поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу «Магриб – Европа» прекращаются из-за агрессивных действий Марокко. Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией.
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Названы способы наказать Украину и Турцию за атаки «Байрактаров» в Донбассе
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«В отличие от Украины, против Турции Москве необходимо искать реальные рычаги воздействия. Потому что негодовать и топать ногами здесь недостаточно, это никого не напугает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее американские СМИ предупредили Украину о последствиях применения турецких «Байрактаров» в Донбассе. На этом фоне Анкара попыталась откреститься от действий Киева.
«Россия поставляет Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а она, в свою очередь, поставляет Украине БПЛА «Байрактар». Такова реальность. От того, что сейчас мы будем за это клеймить Анкару, ничего не изменится, потому что мы ведем сложную и нелинейную геополитическую игру», – отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Турция одновременно выступает как соперник и партнер России. «Эта ситуация вынуждает Москву действовать исключительно дипломатическими методами. Понятно, что результат от этого нулевой, и выходит что-то вроде «Васька слушает да ест», – посетовал политолог.
«Вместо этого мы можем еще жестче реагировать на действия Турции в Сирии, поскольку у нас там есть определенные механизмы воздействия за счет авиационной группы ВКС и других ресурсов. Также у нас есть возможность вводить экономические меры. Поэтому здесь наше негодование по поводу турецких поставок Украине беспилотников ни к чему не приводит, – отметил Коротченко. – Надо искать рычаги реального влияния».
«С Украиной дело обстоит иначе. У Москвы есть широкий спектр инструментов воздействия на Киев: от полной блокады поставок энергоресурсов и введения санкций – до приятия военных мер», – считает эксперт. По его словам, необходимо создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР и ввести бесполетную зону. «Это приведет к тому, что «Байрактары» больше не будут летать над территорией Донбасса, а обстрелы моментально и жестко будут пресекаться ударами высокоточного оружия по украинским позициям», – пояснил Коротченко.
«Но вопрос в том, пойдет ли Россия на этом направлении до конца или ограничится полумерами. Здесь необходимо взвесить все политические, экономические и военные риски», – уверен собеседник.
«А что касается клеймения кого-либо, то сотрясание воздуха еще никого никогда не пугало. Либо будут практические действия, либо нет. Негодовать, топать ногами и одновременно с этим строить в Турции АЭС, реализовывать «Турецкий поток» и осуществлять поставки С-400 нелогично. Нужны реальные меры воздействия», – заключил Коротченко.
В то же время доктор военных наук Констатин Сивков обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского о намерении и впредь использовать беспилотники «Байрактар» в Донбассе, хотя «это грубейшее нарушение Минских соглашений». «Но Киеву все равно: он никогда их и не соблюдал, ни при Зеленском, ни при Порошенко», – добавил эксперт.
«Что касается позиции Турции, то с формальной точки зрения она права, когда пытается откреститься от действий Украины в Донбассе», – пояснил Сивков, однако добавил: России необходимо послать Киеву четкий сигнал о готовности решить все проблемы военным путем, а Турции – продемонстрировать готовность пойти на крайние меры в вопросах экономики.
Накануне в National Interest вышла
статья Марка Эпископоса, в которой сообщается, что Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации. «Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
В то же время пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути Минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника «Байрактар» в Донбассе. По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
В свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, на минувшей неделе генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Киев обвинили в фальсификации сути минских соглашений
Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.
«Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путем фальсификации сути минских соглашений», – написал Московский в Telegram.
По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
«Как бы ни хотел господин Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА «Байрактар» за великую победу командования ВСУ и лично президента (Владимира) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно минским соглашениям, оно быть не перестанет», – отметил Московский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Лавров уличил Украину в желании показать «крутость» в Донбассе
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Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что дрон был использован, а министр обороны «говорит, что ничего подобного не случилось», передает РИА «Новости».
«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней: показать крутость, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», — сказал Лавров.
Он отметил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в боевые действия в Донбассе. «Возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», – сказал он.
Также министр уточнил, что заявления киевских властей о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны. По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом.
«Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом», – напомнил Лавров.
Лавров добавил, что обвинять Россию в разрушении территориальной целостности Украины «нечистоплотно и непорядочно».
«Ее разрушают те, кто пытается сделать из неё суперунитарное государство, с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества», – подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Цена газа в Европе выросла до 861 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов выросла на 11%, до 861 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов поднялась до почти 861 доллара за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт·ч. Общий рост цены превысил 11%, передает ТАСС.
Напомним, прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал – Европа» прекратилась утром в субботу. Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд кубометров газа в год.