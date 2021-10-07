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7 октября, четверг | Последнее обновление — 16:04 | vz.ru
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Саакашвили отклонил просьбу патриарха Грузии прекратить голодовку
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Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 1 октября в день ареста в Тбилиси, отклонил просьбу патриарха Илии Второго прекратить ее.
С Саакашвили в тюрьме в Рустави в четверг встретился секретарь патриарха Михаил Ботковели, который сообщил, что бывший президент, «при всем выраженном им уважении к Илие Второму, заявил о том, что не намерен менять решение (о голодовке)».
«Мы говорили несколько минут, слабости у него я не заметил», – сказал представитель ГПЦ.
Михаил Ботковели также сообщил, что бывший президент попросил вернуть ему нательный крестик. Со своей стороны, адвокаты Саакашвили сообщили, что у него по-прежнему нет в камере телевизора и матраса. Администрация тюрьмы это пока не комментировала.
Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Саакашвили портит Грузии отношения с Западом.
Брошенная жена Саакашвили удивилась роману мужа с украинским депутатом
Сандра Руловс, теперь уже отвергнутая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не знала, что тот образовал новую семью с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили – политический заключенный, его надо освободить. Что касается видео (о том, что Саакашвили и Ясько объявляют себя влюбленной парой), не скрою, его содержание было для меня неожиданным, а форма – полностью неприемлемой».
Ясько находится в Грузии и требует освобождения Саакашвили.
У Руловс и экс-президента Грузии Саакашвили, арестованного 1 октября, двое сыновей, один живет в США, второй с матерью в Тбилиси.
Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Из Поти в трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской. Эта квартира также принадлежит Цомая.
Ранее стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».
Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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К Саакашвили в тюрьму приехала новая жена
Новая жена арестованного экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько прибыла в Рустави и пытается встретиться с Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Ее сопровождают представители украинской дипмиссии в Грузии.
Ранее Саакашвили и Ясько сообщили, что они – пара. При этом теперь уже бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс активно выступает в защиту арестованного экс-президента.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».
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Арестованный в Грузии Саакашвили объявил себя «личным узником Путина»
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Арестованный в Тбилиси экс-президент Михаил Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили сообщает, что «эмоционально воспринял слова Зеленского» по поводу «незаконного задержания и ареста на основании фальсифицированных обвинений» нынешнего главы украинского исполкома реформ, передает агентство «Интерпрессньюс».
«Кроме России, эти обвинения не признает никто», – отметил Саакашвили.
Он называет Украину «второй родиной», напоминая, что имеет ее гражданство, а также имеет там семью и друзей.
Реформы Зеленского он называет «историческими», а себя «личным узником (президента России Владимира) Путина».
Власти Грузии заявили, что не передадут Саакашвили Украине и что он отсидит в Грузии все шесть лет.
Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
На складе грузинской тюрьмы не нашлось телевизора для Саакашвили
На складе Руставской тюрьмы, куда поместили экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, нет телевизора для него, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сказали, на складе нет, потому не могут установить в камере телевизор», – сообщил адвокат.
Заключенные в Грузии не могут пользоваться интернетом и телефоном, однако имеют право приобретать телевизор на свои деньги.
Тем временем грузинская оппозиция сообщила о намерении властей «физически и морально уничтожить бывшего президента».
Депутат от оппозиции Тако Чарквиани заявила, что «получила из службы госбезопасности сведения о том, что Саакашвили готовятся сначала морально, а затем физически уничтожить». Она призвала международное сообщество защитить бывшего президента, осужденного на три и шесть лет за тяжелые преступления. Чарквиани анонсировала «многотысячные акции» в поддержку Саакашвили.
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Премьер Грузии рассказал о тяжелом психологическом состоянии Саакашвили
Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти», заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В его открытом письме в среду отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
«В «Едином национальном движении» взволнованы тяжелым состоянием их лидера и требуют его немедленно освободить. Говорят, что он не сможет там долго находиться», – отметил он.
Как считает Ираклий Гарибашвили, «абсурдно» говорить о том, что экс-президент был готов отправиться за решетку.
«Самая логичная версия в том, что он рассчитывал и твердо надеялся устроить переворот. «Единое национальное движение» – это группа людей, склонных к криминальным деяниям», – заявил премьер-министр Грузии.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
В понедельник несколько сот сторонников Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави, кричали «Миша!», «Миша!» и требовали освободить «политического заключенного».
Экс-президент заявил, что не намерен прекращать голодовку, начатую 1 октября. Он отказался от медицинской помощи.
Сторонников Саакашвили высмеяли за белое белье
Грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Если вы думаете, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, повесьте на веревку или в окне белое полотенце или майку, что-то белое, пусть (власти) видят, как много тех, кто против его заключения», – сказала она в прямом эфире.
В соцсетях ведущую высмеяли. Пользователи пишут, что «люди перестали вывешивать белье, чтобы про них не думали, что они поддержали этот почин», а также предлагают девушкам, поддерживающим экс-президента, «вывешивать белые трусы».
«Это уже не смешно, – отмечает один из пользователей. – Это ненормальные, неадекватные люди (сторонники Саакашвили). Это – путь в психбольницу».
Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
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США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти Грузии должны соблюдать права находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
«Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», – приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток.
Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси и отправили политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Американский дипломат назвал премьера Грузии и Саакашвили «государственной отравой»
Бывший посол США в Грузии Ян Келли оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Оба они – отрава для государства, как и все политики, в том числе в моей стране, которые ставят выше национальных интересов персональную власть и конфликты», – заявил он.
Так экс-посол прокомментировал заявление главы правительства Грузии о том, что возвращение Саакашвили связано с его планами устроить революцию.
Также премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти».
В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».
Ранее в США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.
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В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили
Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина».
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина».
Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Арестованы помогавшие Саакашвили попасть в Грузию сотрудники порта Поти
Сотрудники терминала Потийского морского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцория отправлены в заключение решением суда за помощь в нелегальном пересечении границы Грузии экс-президенту Михаилу Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».
«То, что его партия, получает на выборах в Грузии почти треть голосов, большая беда, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Все разговоры о «политическом преследовании» Саакашвили являются более чем спекуляцией».
Оппозиция в Грузии решила провести акцию с требованием освободить Саакашвили
Оппозиционная партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» решила провести протестную акцию в Тбилиси с требованием освободить своего лидера, сообщил член партии Леван Хабеишвили.
«В ближайшее время в столице состоится очень большой митинг, который будет организован по всей Грузии. Основным требованием будет освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Михаил Саакашвили не может и не будет долго находиться в плену у олигарха Иванишвили»,– цитирует Хабеишвили РИА «Новости».
Лидер другой оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, сообщила, что оппозиционеры ведут консультации о дате и месте проведения акции.
Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений».
Напомним, к Саакашвили в Грузию приехала новая жена – депутат Рады Украины Елизавета Ясько.
В Грузии начались совместные учения с Азербайджаном и Турцией
В Грузии начались учения Eternity 2021 с участием азербайджанских, турецких и грузинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов», – приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства, учения продлятся до 8 октября.
В учениях участвуют 200 военных, в частности, будет отработан сценарий по защите безопасности нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.
Ранее Минобороны Турции подтвердило проведение совместных военных учений с Азербайджаном 5-8 октября в Нахичеване на границе с Арменией.
Погранслужба Украины начала проверку по факту выезда Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Демченко.
По его словам, на данный момент ряд должностных лиц Южного регионального управления из числа руководства на время расследования и до его выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На уточняющий вопрос, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может предоставить такую информацию, поскольку она является конфиденциальной.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Напомним, арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Украины, из Одесской области, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».
Из Поти на трейлере уже арестованного дальнобойщика Элгуджи Цомая он направился в Батуми, а потом в Тбилиси, где был задержан в квартире на улице Квишхетской.
Эта квартира также принадлежит Цомая.
Стало известно также о задержании двух пособников экс-президента, работников Потийского порта.
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