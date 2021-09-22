Интриги Саакашвили лишают Тбилиси доверия Запада

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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Антироссийские санкции убивают украинские книги

Украинская книга теряет читателя РИА Новости
На Украине исчезли читатели книг, особенно украинских. По крайней мере, это прямо следует из жалоб, которыми активно делятся и книгоиздатели, и политики страны. Как ни странно, к подобным последствиям привели жесткие меры по борьбе с российским книжным влиянием, введенные в свое время Киевом. Как же произошел такой парадокс? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Немодный русский дух профессора Сыромятникова

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Пермский профессор будто все эти годы готовился к войне. И встретил ее с холодной головой и железной волей, заперев дверь и продолжив читать лекцию. Вопрос только в том, насколько эти качества востребованы в современном сытом и безопасном мире. Подробности...
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Кто первым выйдет из Минских соглашений

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа многие годы не может заставить Украину выполнять Минские соглашения, но все стороны продолжают играть в эту игру. Вопрос лишь в том, сколько эти танцы с бубнами будут продолжаться. И кому это все первому надоест. Подробности...
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Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Привычные для жителей России процедуры – получение паспорта или выборы – для людей с Донбасса в силу непрекращающейся войны, трудного экономического положения, непризнанности республик приобретают совсем иное значение. Подробности...
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

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    Интриги Саакашвили лишают Тбилиси доверия Запада

    Властям Грузии придется отвечать на вопросы Запада о прослушке иностранных дипломатов    22 сентября 2021, 20:30
    Фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
    Андрей Резчиков

    Грузия оказалась в центре международного скандала – ее обвинили в прослушке дипломатов ЕС, США и Израиля. Кроме того, из опубликованных записей становится понятно – власти следили и за иерархами православной церкви. А это уже бьет по доверию избирателей к правящей партии накануне выборов. Кому же выгоден этот тщательно срежиссированный скандал, компрометирующий власти в глазах Запада и собственного народа?

    Посол Грузии при Европейском союзе Вахтанг Махароблишвили вызван руководством ЕС для дачи объяснений о возможной прослушке иностранных дипломатов спецслужбой страны. Об этом в среду сообщил глава миссии Евросоюза в Грузии Карл Харцель, который, похоже, сам оказался объектом слежки.

    Брюссель «очень серьезно» относится к сообщениям на эту тему, так как возможная слежка за дипломатами нарушает Венскую конвенцию, передал слова руководителя дипмиссии корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Неестественно, чтобы такой друг и партнер, как Грузия, занимался такими действиями», – подчеркнул посол Харцель.

    Как сообщил ТАСС, 13 сентября некий анонимный источник разослал руководителям и сотрудникам нескольких СМИ файлы, которые, как утверждается, добыты грузинской Службой госбезопасности. В первую очередь речь идет не столько о слежке за дипломатами, сколько о тайном прослушивании разговоров высоких иерархов Грузинской православной церкви (ГПЦ). В материалах речь идет о сексуальной ориентации отдельных духовных лиц и об их неформальных связях. Переданные файлы включают также расшифровку телефонных разговоров журналистов, политиков, общественных деятелей со священниками.

    В переговорах фигурируют и представители западных держав, включая руководителя дипмиссии ЕС – что, собственно, и стало причиной резкой реакции со стороны Евросоюза. Как утверждает грузинский телеканал Formula, объектами прослушки также оказались посол Израиля в Тбилиси Ран Гидор и сотрудники посольства США.

    Генпрокуратура Грузии начала расследование. Власти признали, что авторитету страны нанесен ущерб. При этом они предлагают дождаться результатов следствия. Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко заявил, что «политически жизненно важно как можно скорее получить итоги расследования».

    Депутат парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что «такой международный скандал не пройдет бесследно для Грузии».

    «Пострадал международный имидж Грузии, мы теряем международных партнеров, нарушены международные конвенции, ведется слежка за стратегическими партнерами и друзьями. Это преступление перед страной и народом», – констатировал Хазарадзе. По мнению оппозиционного депутата, вся ответственность лежит на правящей партии «Грузинская мечта».

    Очевидно, что для властей, которые декларируют приверженность интеграции в Евросоюз, сообщение о вскрывшейся слежке за представителями того же ЕС стало неприятной новостью. Более того, население Грузии узнало, что силовики ведут слежку за иерархами ГПЦ – одного из самых уважаемых общественных институтов в этой закавказской стране. Грузинская церковь, к слову, недавно пережила целую кампанию нападок, поддержанных Западом.

    Таким образом, старания разведслужбы привели к тому, что правящие круги Грузии оказались под ударом сразу с двух сторон – со стороны Запада и собственного общества. Произошедший скандал подорвет рейтинг правящей «Грузинской мечты» на фоне предстоящих 2 октября местных выборов, полагает эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая.

    «Произошел удар по институтам. Служба госбезопасности не сможет поддерживать «Грузинскую мечту» как инструмент административного влияния на выборах, а Церковь может обидеться и не поддержать правительство в моральном и патриотическом отношении. Наконец, Грузия получила мощный удар в международном плане», – сказал Маисая газете ВЗГЛЯД.

    Грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе также видит в произошедшем скандале попытку игры против грузинских властей и Церкви. «Появилась информация о том, что несколько епископов и даже секретарь патриарха Илии II принимали представителей из России. Утверждалось, что речь шла о приближенных к главе «Роснефти» Игорю Сечину», – отметил эксперт.

    По оценке Рцхиладзе, сенсационных сведений в утечке не оказалось, но сам факт произошедшего говорит о слабом контроле ситуации властями Грузии. «В этой утечке оказались сведения личного характера – о том, «кто с кем спит» и т. п.», – отметил Рцхиладзе.

    «Тот, кто все это замыслил и сделал, был очень расчетлив», – подчеркнул эксперт по безопасности Маисая. Он выдвинул версию о том, кому могло быть выгодно таким образом «подставить» правящую «Грузинскую мечту» накануне важных выборов.

    «Фактически та служба, которая была создана в период Михаила Саакашвили и работала на тоталитарный режим, обслуживала авторитарных правителей, оказалась нетронутой.

    Вышло, что сейчас система, которая еще и не транспарентна, обслуживает саму себя, работает по инерции, и вот во что это вылилось», – сказал Маисая.

    Маисая считает, что Генпрокуратура должна провести серьезное расследование, так как «страдает государство». По его словам, «главным выводом из случившегося должна стать реформа Службы безопасности, которую нужно создавать заново».

    Аналитик назвал выход, который, по его мнению, будет оптимальным. «При премьер-министре должно быть создано Агентство национальной безопасности, за которое в ответе должен быть лично глава правительства. А в парламенте должно быть нечто наподобие комитета разведки, то есть должен быть параллельный контроль, как в демократических странах, – полагает эксперт. – Тогда если суд даст разрешение на слежку, прослушку, то, с одной стороны, будет присмотр от премьера, а с другой – от законодателей. Это оптимально».

    Что касается вызова на ковер грузинского посла при ЕС Вахтанга Махароблишвили, то прямых последствий от этого тоже не будет, полагает Рцхиладзе.

    «Европейцы давно привыкли к тому, что их прослушивают американцы.

    Прослушивался мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Так что этот вызов посла – формальная процедура. Махароблишвили будет отрицать участие грузинских спецслужб в этой прослушке. И вообще по этому делу сложно кого-либо привлечь, потому что речь идет о незаконных утечках. В опубликованных записях содержатся и правдивые факты. Но когда ты имеешь под рукой текстовый документ в компьютере, ты можешь разбавить правду своими фантазиями. То есть считать эти документы на сто процентов аутентичными нельзя», – подытожил Рцхиладзе.

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