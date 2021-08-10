Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

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10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...

Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...
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Что оставил после себя борец с "державной идеологией России"

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 августа на 92-м году жизни умер известный российский правозащитник, один из авторов отечественной Конституции Сергей Адамович Ковалев. Оценки деятельности этого человека у многих до сих пор радикально расходятся. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Сергей Худиев

    Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		10 августа 2021, 12:20

    В сети – грузинской, англоязычной и отчасти русской – продолжается мощная кампания нападок на Грузинскую православную церковь, которая, как утверждает, например, BBC в своей недавней публикации, «ставит крест на евроинтеграции».

    Грузинские епископы систематически изображаются злобными узколобыми фанатиками, разложившимися аморальными типами, погруженными во всевозможные скандалы, и (вы будете смеяться) агентами Москвы, из-за которых народ Грузии не может осуществить свою вековечную мечту – вступить в ЕС и НАТО. Кампания приобрела особый размах после недавней неудачной попытки провести гей-парад в Тбилиси – чему Церковь активно противилась. Тогда некоторые участники протестов накинулись с кулаками на журналистов, явившихся освещать шествие. В любом случае, нападения и побои, разумеется, недопустимы. Как считают и представители Грузинской Церкви – которые подчеркивают, что, напротив, пытались успокоить людей и избежать столкновений. Но их все равно обвиняют – и неизбежно будут обвинять – в «организации насилия».

    Как гласит энергичный заголовок американского издания The Daily Beast, «Призывающая к убийствам местная церковь разрушает Грузию с помощью Путина». Заголовок подхватывает два основных обвинения – православная церковь «призывает к убийствам» и «служит Путину». Оба они смехотворны для любого, кто хоть немного знаком с Грузинской церковью – но кампания продолжается, и, несомненно, будет продолжаться.

    В Церкви видят главную силу, препятствующую «евроинтеграции». Большинство грузин, согласно опросам, хотят в ЕС и НАТО – при этом такое же (или чуть большее) число граждан поддерживает национальную Церковь. Перед жителями республики ставят недвусмысленный выбор - или Церковь, или «евроинтеграция», при которой гей-парады обязательны.

    Со стороны глядя, весь этот конфликт может показаться несколько странным. Понятен интерес США и НАТО к стране, стратегически расположенной между Россией, Турцией и – через Азербайджан или Армению – Ираном. Казалось бы, чтобы утвердиться в регионе, было бы естественно стараться поддерживать, по возможности, хорошие отношения с населением. В конце концов, улыбаться и говорить комплименты, раздавать фразы, звучащие почти как обещания, но, на самом деле, ни к чему не обязывающие – искусство, которым дипломаты и политики владеют в совершенстве. Часть этого искусства - умение восхищаться (искренне или нет) местной культурой. Зачем нападать на самое авторитетное сообщество в стране – Церковь? Зачем вообще настаивать на проведении гей-парада в культуре, где (как и в большинстве культур мира) открытая демонстрация сексуальности (тем более, гомосексуальности) не принята? Зачем ломать об колено местные традиции и обычаи, и, неизбежно, вызывать негодование у жителей?

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    Для того, чтобы улучшить жизнь людей с известными склонностями? Но такое ломание об колено едва ли располагает сограждан в их пользу - и, скорее, меняет отношение со снисходительно-насмешливого на раздраженно-протестующее. Похоже, они тут просто не важны и играют роль инструмента.

    Цель состоит в ломании об колено как таковом, в символическом приведении к покорности. В Древнем Риме побежденные должны были «проходить под ярмом», символической аркой, составленной из трех копий – это означало признание полной капитуляции и готовности принять мир на условиях победителя. Способы выражения безусловной покорности могли меняться от эпохи к эпохе и от культуры и культуре – но в них всегда было нечто общее. Они должны были быть болезненно-унизительными. Побежденные должны были показать, что их гордость сломлена, и они сделают все, что от них потребуют их новые господа. «Проведение под ярмом» должно быть чем-то, что вызывает болезненное неприятие у большинства народа – и при этом ясно показывает, кто тут теперь хозяин. Это совсем не обязательно должен быть именно гей-парад – но он подходит идеально.

    Большинство населения, судя по опросам, резко против. Церковь, как наиболее старая и уважаемая социальная структура, тоже не согласна. И Запад избрал идеальный способ показать всем этим людям – никому не интересно, что вы против. Демократия – это не власть демоса, это власть демократов, причем международных, а вас никто не спрашивает.

    Вспыльчивую реакцию тбилисцев трудно одобрить, но легко понять – они вполне отдавали себе отчет в том, что происходит. И им совсем не хотелось проходить под ярмом. И дело вовсе не в «иррациональной нетерпимости». Если в вашей квартире любимую икону вашей бабушки заменяют на портрет Харви Милка, вопрос даже не в том, как вы относитесь к Харви Милку – а в том, кто теперь распоряжается в вашей квартире.

    Подчеркнуто бредовый характер всей прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Как и любой тоталитарный проект, этот дивный новый мир неизбежно враждебен Церкви – как и любому сообществу, которое предлагает какие-то независимые формы идентичности, мировоззрения и смысла жизни. Церковь должна быть либо разложена изнутри (к чему прилагаются огромные усилия), либо вытеснена из общественной жизни, над чем тоже ведется работа.

    «Церковь не пускает Грузию в НАТО и ЕС» – мысль, которую теперь настойчиво вдалбливает статья за статьей. Отрекитесь от православия, и будут вам печеньки. В реальности печеньки (как и на Украине) получит только очень узкий круг местных сотрудников – а жизнь большинства граждан только ухудшится. Особое изящество всей махинации состоит в том, чтобы склонить людей продать душу даже не горы золота и изысканные удовольствия – а за пустые обещания. У Сергея Довлатова есть фраза: «хотел душу дьяволу продать, а получилось – подарил».

    Впрочем, грубая прямота, с которой ведется вся антицерковная кампания, может сыграть против ее инициаторов. Грузины могут захотеть остаться со своей Церковью. А мы, русские православные, искреннее порадуемся за мудрый грузинский народ.

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