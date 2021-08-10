Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

В сети – грузинской, англоязычной и отчасти русской – продолжается мощная кампания нападок на Грузинскую православную церковь, которая, как утверждает, например, BBC в своей недавней публикации, «ставит крест на евроинтеграции».

Грузинские епископы систематически изображаются злобными узколобыми фанатиками, разложившимися аморальными типами, погруженными во всевозможные скандалы, и (вы будете смеяться) агентами Москвы, из-за которых народ Грузии не может осуществить свою вековечную мечту – вступить в ЕС и НАТО. Кампания приобрела особый размах после недавней неудачной попытки провести гей-парад в Тбилиси – чему Церковь активно противилась. Тогда некоторые участники протестов накинулись с кулаками на журналистов, явившихся освещать шествие. В любом случае, нападения и побои, разумеется, недопустимы. Как считают и представители Грузинской Церкви – которые подчеркивают, что, напротив, пытались успокоить людей и избежать столкновений. Но их все равно обвиняют – и неизбежно будут обвинять – в «организации насилия».

Как гласит энергичный заголовок американского издания The Daily Beast, «Призывающая к убийствам местная церковь разрушает Грузию с помощью Путина». Заголовок подхватывает два основных обвинения – православная церковь «призывает к убийствам» и «служит Путину». Оба они смехотворны для любого, кто хоть немного знаком с Грузинской церковью – но кампания продолжается, и, несомненно, будет продолжаться.

В Церкви видят главную силу, препятствующую «евроинтеграции». Большинство грузин, согласно опросам, хотят в ЕС и НАТО – при этом такое же (или чуть большее) число граждан поддерживает национальную Церковь. Перед жителями республики ставят недвусмысленный выбор - или Церковь, или «евроинтеграция», при которой гей-парады обязательны.

Со стороны глядя, весь этот конфликт может показаться несколько странным. Понятен интерес США и НАТО к стране, стратегически расположенной между Россией, Турцией и – через Азербайджан или Армению – Ираном. Казалось бы, чтобы утвердиться в регионе, было бы естественно стараться поддерживать, по возможности, хорошие отношения с населением. В конце концов, улыбаться и говорить комплименты, раздавать фразы, звучащие почти как обещания, но, на самом деле, ни к чему не обязывающие – искусство, которым дипломаты и политики владеют в совершенстве. Часть этого искусства - умение восхищаться (искренне или нет) местной культурой. Зачем нападать на самое авторитетное сообщество в стране – Церковь? Зачем вообще настаивать на проведении гей-парада в культуре, где (как и в большинстве культур мира) открытая демонстрация сексуальности (тем более, гомосексуальности) не принята? Зачем ломать об колено местные традиции и обычаи, и, неизбежно, вызывать негодование у жителей?

Для того, чтобы улучшить жизнь людей с известными склонностями? Но такое ломание об колено едва ли располагает сограждан в их пользу - и, скорее, меняет отношение со снисходительно-насмешливого на раздраженно-протестующее. Похоже, они тут просто не важны и играют роль инструмента.

Цель состоит в ломании об колено как таковом, в символическом приведении к покорности. В Древнем Риме побежденные должны были «проходить под ярмом», символической аркой, составленной из трех копий – это означало признание полной капитуляции и готовности принять мир на условиях победителя. Способы выражения безусловной покорности могли меняться от эпохи к эпохе и от культуры и культуре – но в них всегда было нечто общее. Они должны были быть болезненно-унизительными. Побежденные должны были показать, что их гордость сломлена, и они сделают все, что от них потребуют их новые господа. «Проведение под ярмом» должно быть чем-то, что вызывает болезненное неприятие у большинства народа – и при этом ясно показывает, кто тут теперь хозяин. Это совсем не обязательно должен быть именно гей-парад – но он подходит идеально.

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Большинство населения, судя по опросам, резко против. Церковь, как наиболее старая и уважаемая социальная структура, тоже не согласна. И Запад избрал идеальный способ показать всем этим людям – никому не интересно, что вы против. Демократия – это не власть демоса, это власть демократов, причем международных, а вас никто не спрашивает.

Вспыльчивую реакцию тбилисцев трудно одобрить, но легко понять – они вполне отдавали себе отчет в том, что происходит. И им совсем не хотелось проходить под ярмом. И дело вовсе не в «иррациональной нетерпимости». Если в вашей квартире любимую икону вашей бабушки заменяют на портрет Харви Милка, вопрос даже не в том, как вы относитесь к Харви Милку – а в том, кто теперь распоряжается в вашей квартире.

Подчеркнуто бредовый характер всей прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Как и любой тоталитарный проект, этот дивный новый мир неизбежно враждебен Церкви – как и любому сообществу, которое предлагает какие-то независимые формы идентичности, мировоззрения и смысла жизни. Церковь должна быть либо разложена изнутри (к чему прилагаются огромные усилия), либо вытеснена из общественной жизни, над чем тоже ведется работа.

«Церковь не пускает Грузию в НАТО и ЕС» – мысль, которую теперь настойчиво вдалбливает статья за статьей. Отрекитесь от православия, и будут вам печеньки. В реальности печеньки (как и на Украине) получит только очень узкий круг местных сотрудников – а жизнь большинства граждан только ухудшится. Особое изящество всей махинации состоит в том, чтобы склонить людей продать душу даже не горы золота и изысканные удовольствия – а за пустые обещания. У Сергея Довлатова есть фраза: «хотел душу дьяволу продать, а получилось – подарил».

Впрочем, грубая прямота, с которой ведется вся антицерковная кампания, может сыграть против ее инициаторов. Грузины могут захотеть остаться со своей Церковью. А мы, русские православные, искреннее порадуемся за мудрый грузинский народ.