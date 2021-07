В Тбилиси отменили марш ЛГБТ Запад критикует Грузию за срыв марша ЛГБТ 5 июля 2021, 17:34 Текст: Дмитрий Александров

Более 20 глав аккредитованных в Грузии дипломатических миссий выступили с резким осуждением событий 5 июля в Тбилиси, когда сотни радикалов сорвали гей-парад - «марш достоинства», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Осуждаем нападения на гражданских активистов, представителей общественности, а также то, что представители власти и духовенства не осудили это», – сказано в совместном заявлении послов, большая часть которых поддерживала в последние дни инициативы ЛГБТ-сообщества. Послы призвали строго наказать виновников. «Призываем всех лидеров Грузии и правоохранительные органы действовать быстро и защищать конституционные права граждан, журналистов. Призываем публично осудить насилие», – говорится в заявлении дипломатов. Напомним, что с утра в понедельник сотни радикалов заняли центр Тбилиси, сорвав гей-парад. Они нападали на представителей ЛГБТ, но больше всего почему-то на журналистов. 4 представителя прессы госпитализированы, еще несколько серьезно пострадали. На заседании правительства 5 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил организаторам перенести парад в другое место, так как «есть опасность гражданского противостояния». Однако сторонники ЛГБТ отказывались провести марш в другом месте, а потом вовсе отменили его, обвинив власти в происходящем. Действия радикалов уже осудили власти Грузии и церковь. Несмотря на отмену гей-парада, противники ЛГБТ решили не расходиться до полуночи. Они заняли территорию перед парламентом, где митингуют и танцуют.

Украинцы обрушились с критикой на посла в Британии 5 июля 2021, 05:55

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские граждане раскритиковали в соцсетях посла своей страны в Великобритании Вадима Пристайко за то, что он не отреагировал на сравнение контура карты Украины с грязным пятном. Многих жителей страны разочаровало, что Пристайко не смог дать «достойный ответ». Один из пользователей заявил: «Наше му-му не нашло слов!?». Он предположил, что Пристайко «потому и на посту, потому что своих слов не имеет». Высказывалось предположение, что Пристайко плохо владеет английским языком. Украинцы пожаловались, что «опять опозорились на весь мир». Украинский блогер Алена Яхно выразила возмущение тем, что посол только улыбался в ответ на оскорбительное сравнение, а потом стал «что-то блеять на ужасном английском», передает РИА «Новости». Напомним, ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй, когда в ее передаче принимал участие Пристайко, сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном. Дима Билан ответил на угрозы Макса Покровского 5 июля 2021, 01:31

Фото: кадры из видео

Текст: Антон Антонов

Певец Дима Билан прокомментировал угрозу фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского выпустить про него песню. Покровский винит Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия, передает РЕН ТВ. Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана»: «Я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть?». Как отметил Покровский, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей. После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан». Билан утверждает, что «заметил вопли» Покровского не сразу и поначалу не собирался отвечать на «неадекватную агонию», так как человек «неконфликтный». Комментируя ситуацию на своем концерте, Билан заявил, что сам не может «выполнять организационную работу за других людей», «следить за правилами в каждом городе», а также «надевать лично маску на лицо каждому уважаемому зрителю». Билан заверил, что «неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», а также отметил, что сам привит и носит на площадке маску. «Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», – заявил Билан, который охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также признался, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого». Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное. Кроме того, Роспотребнадзор начал проверку концерта группы «Руки вверх» в Волгограде, который не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Умер режиссер Владимир Меньшов 5 июля 2021, 11:11

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма». «Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма». Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани. До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова. В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии. В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар». В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов». С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа. Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой 4 июля 2021, 19:01

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Торговая сеть «ВкусВилл» принесла извинения за рекламу с однополой парой и назвала ее своей ошибкой. «На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», – говорится в сообщении на сайте «ВкусВилл». В компании отметили, что их цель состоит в том, чтобы дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, «а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». «Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам», – добавили представители сети. Напомним, фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь. После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Кандидат в президенты Эстонии захотел отобрать у России территории 5 июля 2021, 02:30

Фото: Estonian parliament/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальным кандидатом в президенты Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) стал экс-спикер парламента страны Хенн Пыллуаас, сообщают информационные агентства. Его кандидатуру утвердил съезд партии. Пыллуаас, будучи противником пограничного договора с Россией, на съезде в очередной раз заявил, что между двумя странами действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. По его словам, «нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой». Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Президента избирает парламент. Если парламентарии не смогут определить победителя, созовут коллегию выборщиков, передает РИА «Новости». Напомним, Россия и Эстония уже в течение многих лет не могут ратифицировать пограничный договор из-за желания эстонской стороны включить в текст соглашения упоминание о заключенном в Тарту советско-эстонском договоре 1920 года, по которому Таллину отошли некоторые территории нынешних Ленинградской и Псковской областей. «Своими» территориями эстонские политики считают часть Псковской области с городами Печоры и Новый Изборск, а также Ивангород – приграничный город в Ленинградской области, находящийся через реку от эстонской Нарвы. В 1944–1945 годах Ивангород и Печорский район были переданы от Эстонской ССР к РСФСР. Что же касается Тартуского мирного договора, то, с точки зрения Советского Союза и России как его правопреемницы, документ утратил силу в 1940 году, после вступления Эстонии в состав СССР. После распада Советского Союза, в 1991 году, новые власти прибалтийской республики объявили «ничтожными» все решения руководства Эстонской ССР касательно границ, принятые с 1944 по 1957 год. Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш 5 июля 2021, 13:26

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили. Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца 5 июля 2021, 12:16

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник. «Всё. Всё… всё…» – написала она в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями отца и кадром из фильма «Любовь и голуби», режиссером которой выступил Меньшов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Тем временем глава «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Меньшова огромным несчастьем для всего русскоговорящего мира. «Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре», – сказал Шахназаров. Назвав уход Меньшова огромной потерей, Шахназаров подчеркнул, что эти «банальные слова наполняются огромным смыслом», когда речь идет о фигуре Меньшова. «Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское. Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения», – добавил Шахназаров, передает РИА «Новости». Глава «Мосфильма» от лица киноконцерна и от себя лично выразил соболезнования семье Меньшова. В свою очередь народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин отметил заслуги Меньшова и его вклад в культуру и воспитание молодежи. «Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», – подчеркнул Калягин в интервью Пятому каналу. Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил и советский актер Иван Краско. «Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами. … У меня положительный образ. И, конечно, шедевральный фильм «Москва слезам не верит», – поделился Краско. Больше всего артист ценил в Меньшове его честность с собой и окружающими и твердость принципов. «Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была», – вспомнил Краско. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Генерал ВСУ сравнил Украину и Россию с карликом и великаном 5 июля 2021, 06:42

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. «Нельзя обманывать украинский народ, нельзя и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое», – сказал он, выразив уверенность, что Украина «ничего не сделает», поскольку «Россия и Украина – как великан и карлик». «Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь», не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ». По мнению генерала, в его стране чересчур много «умных» людей, «с подхалимством» рассказывающих о любви к Украине и ненависти к России. Напомним, командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии». В Анапе утонули ребенок и спасавшие его двое мужчин 5 июля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе, сообщил источник в экстренных службах региона. «В селе Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», – сообщил источник ТАСС. Он добавил, что на помощь тонущим бросились еще трое мужчин. На данный момент их продолжают искать. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи. Напомним, в воскресенье российский турист утонул во время шторма в Абхазии. В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования 5 июля 2021, 08:53

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

России следует вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию, заявила депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя радиостанции «Говорит Москва». «Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», – сказала Ганзя, передает РИА «Новости». По ее словам, в вопросе регулирования цен необходимо изучить торговые надбавки ретейлеров и производителей и «обуздать их аппетиты». Так, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей. «К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались – вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример», – добавила Ганзя. Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты». Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник сказал в эфире телеканала РБК, что жесткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, проведя аналогию с периодом СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель. «Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой 5 июля 2021, 08:28

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», готовящийся к поставкам в российскую армию, получил модернизированный боевой модуль с 30 мм пушкой, обладающий уникальной для своего класса оружия дальностью поражения, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. «По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 <...> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении», – передает РИА «Новости» слова Зараховича. Собеседник агентства воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров). По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика данного модуля – ЦНИИ «Буревестник» фактически создали его для «Тайфуна-ВДВ» заново – им пришлось его полностью перепроектировать минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика. «Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает», – отметил Зарахович. Конструктор считает, что приняв на вооружение «Тайфун-ВДВ», российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что даст возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела. «Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны. В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения 5 июля 2021, 09:53

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». В воскресенье один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Всего, по данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники. Под натиском талибов в Таджикистан отступили более 1 тыс. афганских военных 5 июля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных, сообщает пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. В ночь на понедельник талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров, передает «Интерфакс». В ходе боев с талибами 1 037 афганских военных отступили «через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана», заявили в пресс-центре. «Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию», – отмечается в сообщении. В субботу более 300 афганских военных под натиском талибов также отступили на территорию Таджикистана. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков «Талибана» отступили 94 афганских военных после захвата уезда Хохон афганской провинции Бадахшан. В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Таджикистана. Отметим, что спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна-участница ОДКБ. Белоруссия сообщила о скором согласовании пакета союзных программ с Россией 4 июля 2021, 22:56

Фото: vpk.gov.by/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. По его словам, сейчас уже идет «согласование технических моментов». Сам Головченко «находится в плотном контакте» с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, также «активную работу ведут» их заместители, почти каждый день «проходят встречи», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1». Белорусский премьер заявил, что в вопросе союзных программ достигнут «существенный прогресс», будет создан «фактически новый план работы рамках Союзного государства». Он выразил уверенность, что «от движения по союзным программам выиграют все», в первую очередь, «белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями». По его словам, стороны будут четко понимать, каким образом совместно развивать промышленность, сельское хозяйство, фактически появится «координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций». Головченко заверил, что Минск имеет четкий план работы в условиях санкций Запада. Он отметил, что «большинство прогнозов в отношении Белоруссии не сбываются». «И это хорошо», – сказал он, выразив уверенность, что и негативные «прогнозы не сбудутся». «Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти… в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор», – сказал он, отметив, что Белоруссия не пренебрегает введенными ЕС секторальными санкциями, сейчас проводится их оценка. В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что сейчас Россия и Белоруссия «близки», Минск «признателен россиянам за их поддержку в той непростой ситуации», в которой Белоруссия «оказалась в прошлом году». «Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны», – сказала она в интервью ОНТ. Увидев «неприкрытое давление» санкциями, Минск «понимает, что принятые когда-то решения» о том, что Россия и Белоруссия «должны быть вместе, сегодня как никогда актуальны», сказала Кочанова. Она считает необходимым провести инвентаризацию импорта в Союзном государстве. По словам спикера, двум странам следует не конкурировать по каким-то направлениям, а думать, как «совместно на рынке производить то, что будет востребовано в России, в Беларуси». Напомним, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых планах укрепления братства с Россией. В частности, Лукашенко призвал подготовить долгосрочную – до 2030 года – стратегию интеграции в рамках Союзного государства и наполнить ее «конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов». Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров 5 июля 2021, 09:09

Фото: Советское телевидение.

ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни, сообщила его коллега Алла Данько. «Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном <...> Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино <...> Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики... Рано, Юра! Скорблю!» – передает РИА «Новости» сообщение Данько. Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы «Время», занимался озвучиванием передач и дубляжем.