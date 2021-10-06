В Германии научились делать авиационное топливо из воды

На северо-западе Германии состоялось открытие первой в мире установки по выпуску синтетического авиационного керосина, который можно получать методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и соединяя выделяющийся водород с диоксидом углерода.

Созданная компанией Siemens Energy установка после выхода на проектную мощность в начале 2022 года сможет выпускать одну тонну синтетического керосина в день. Первым покупателем станет Lufthansa, которая будет использовать его при заправке грузовых самолетов в аэропорту Гамбурга, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что новое предприятие не составит конкуренцию нефтеперерабатывающим заводам – традиционным поставщикам воздушных перевозчиков. Проект реализует экологическая некоммерческая организация Atmosfair с целью показать, что производство синтетического керосина можно наращивать, снижая его высокую стоимость.

«Мы хотим сделать в Германии первый шаг, чтобы испробовать здесь эту технологию», – заявил глава Atmosfair Дитрих Брокхаген.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что для достижения цели по ежегодному выпуску 200 000 тонн «зеленого» керосина до 2030 года производственные мощности придется существенно расширить». При этом она отметила «дух первопроходцев и энтузиазм» инициаторов проекта, а также выразила уверенность, что «технология и рынок будут развиваться».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что совершенно новое топливо должно заменить бензин и водород.