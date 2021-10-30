В ДТП в Ингушетии погиб новорожденный ребенок и его мать

Курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации

В Курской области врачи спасли выступавшего против вакцинации и масочного режима администратора городского паблика Константина Крупенина.

Как сообщают «Курские известия», Крупенин выступал против вакцинации и масочного режима, утверждая, «что ковида не существует», однако после перенесенного заболевания изменил свое мнение. «Я в ковидарии 6-й больницы (Курская городская больница №6 – прим. ВЗГЛЯД). Хочу извиниться за то, что писал о врачах. Приезжайте в палату, наверное, так будет понятнее тем, кто еще не верит в коронавирус», – заявил администратор паблика.

Как сообщает издание, Крупенин заболел 5 октября, однако десять дней «лечился только горячим чаем». «Я вообще раньше не болел почти. До минус 20 хожу без шапки. Обычно сам умудрялся восстанавливаться. Но эта вещь – она инфернальная, дьявольская. Слабость, потерял обоняние, температура дошла до 39,2. Дальше не мерил, страшно стало.16 октября позвонил друзьям. Спросил, что делать. Скорую помощь мне вызвал Юрий Иванов (друг Константина, – прим. ВЗГЛЯД). Он же приехал с бригадой в 2.00. Я еще пытался пару публикаций для сообщества приготовить. Медики приехали, позвонили в дверь. Но я вообще не понимал, что происходит. Состояние полукоматозное. Это страшно. И я никому не желаю это все пережить», – рассказывает Крупенин.

Друг Константина, главный редактор паблика «Курск – наш город» и активный сторонник вакцинации Юрий Иванов рассказал, как Крупенина клали в больницу: «Вызвали скорую мы в первой половине дня, где-то около 9.00. Приехала она поздно ночью. Было около 01.00. Константин дверь медикам не открывал. Я в то время находился в другом конце города и попросил врачей, чтобы они не уезжали. Приехал на такси и начал через дверь уговаривать, чтобы он открыл дверь. Но Константин не соглашался. Врачи решили вызвать полицию, чтобы вскрыть дверь. Основания для этого были. Судя по всему, гипоксия, интоксикация сказывались на его психическом здоровье. Я пошел на маленькую хитрость. Сказал, что выбиваем дверь, и попросил отойти, чтобы она, когда будет вылетать, не убила его. И лишь только после этого он открыл дверь», – рассказал друг Крупенина.

После этого, продолжил Иванов, медики из 53-й бригады стали оказывать Константину первую помощь. Пульсоксиметр показал, что сатурация 78%. Врачи послушали легкие и предположили, что есть серьезное поражение. Надели кислородную маску. Однако Крупенин отказывался от госпитализации, пока врачи не предупредили: «Константин, ты просто не доживешь до утра». После полученного согласия Крупенина госпитализировали в Курскую городскую больницу № 6. Компьютерная томография показала 87% поражения легких. При этом ПЦР-тест на COVID показал отрицательный результат.

«Я помню, как меня вывозили, помню томограф. Помню шум компрессора кислородного и сутки в реанимации», – сказал Крупенин. По его словам, он только в ковидарии понял, что ошибался. «Я демонстративно не носил маски, не соблюдал все эти меры. И даже выбирал те супермаркеты, где на это смотрели сквозь пальцы. Я прошу при всех прощения, но к врачам относился с некоторым недоверием. Все эти публикации в прессе. Ведь как обычно. Спасли человеку жизнь, об этом могут не написать, а малейшая неудача, и желтая пресса сразу подхватывает тему. Конечно, это влияет на мировоззрение.

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«Сейчас я готовлюсь к выписке. Потом две недели реабилитации, жесткой самоизоляции. Надо понимать, что на одной чаше весов – прививка, а на другой – недели мучительнейшего лечения. Самое мучительное – это капельница. (…) Персонала не хватает. Целый этаж обслуживают восемь человек. Делают уколы, ставят капельницы, процедуры проводят, постоянные обходы и внимание. Мне никто здесь не сказал – вакцинируйся. Они мне это доказали практически, ведь я одной ногой был уже там и даже думал написать завещание», – рассказал Крупенин, заверив, что после выписки будет носить маску и сделает прививку.

«Вирус есть, он очень опасен и коварен, мутирует. Я поражаюсь, как врачи методы лечения выработали. Они работают. Медики реально спасают человеческие жизни. Чтобы пандемия пошла на спад, всем, кто сомневается, – не сомневайтесь. Не хотите двухкомпонентную, сделайте однокомпонентную вакцину», – сказал Константин. «Я убедился, что действия властей все-таки правильные. Эти все карикатуры… Прошу меня простить. [Я] их найду и удалю все. Многие мои знакомые упадут от того, что я скажу», – заключил Крупенин.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.



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