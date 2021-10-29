В Кремле заявили об отказе обсуждать внутреннее законодательство с другими странами

Россия не будет прислушиваться к критике других стран по поводу закона о СМИ-иноагентах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике», – сказал представитель Кремля, говоря о заявлении США и их союзников, в котором власти РФ подвергаются критике по поводу применения закона о СМИ-иноагентах.

«Речь идет о нашем внутреннем законодательстве, мы не намерены его ни с кем обсуждать», – цитирует его ТАСС.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.

Госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его ближайших союзников по НАТО, а также Украины, Австралии и Новой Зеландии, в котором власти России подвергаются критике за якобы притеснение «независимых журналистов и СМИ», выражающиеся в применении закона о СМИ-иноагентах в том числе к финансируемому американской стороной «Радио Свобода*» / «Свободная Европа» (признано в РФ СМИ-иноагентом). В заявлении содержится призыв к Москве соблюдать международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов.

Между тем накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину сообщат об обращении, которое ему направили руководителей благотворительных фондов России, о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах.

Президент Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью.