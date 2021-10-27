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В Томске мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в красной зоне
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В Томской области начата проверка в МСЧ №2 после того, как мужчина проник в коронавирусный госпиталь, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой под видом врача, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Служебную проверку инициировала замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.
«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», – заявила чиновница изданию «АиФ».
Департамент здравоохранения Томской области и Роспотребнадзор займутся организацией проверки. Если указанные факты будут подтверждены, то руководство госпиталя привлекут к ответственности.
По словам парня, он решился на такой шаг из-за ужасной обстановки в больнице и плохого ухода за родственницей.
«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная», – рассказал мужчина.
Парень три дня ухаживал за бабушкой, пока его не вычислили врачи. Мужчина после этого обратился с жалобой в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Отмечается, что проник в больницу он в защитном костюме.
Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
В ЛНР оценили боевое применение Украиной «Байрактара»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Исходя из данных геолокации поражения гаубицы Д-30, украинский БПЛА Bayraktar TB2 нанес удар в районе Тельманово/Бойковское, углубившись на 15 км вглубь территории, контролируемой силами ДНР», – уточнил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как отметил Мирошник, для правовой оценки нарушения Киевом международных обязательств «вполне достаточно и «чистосердечного признания» главкома украинской армии.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2»
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Завершение процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года – января 2022 года», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран – не членов Евросоюза, может затянуть процесс. Он считает, что запуск «Северного потока – 2» улучшит ситуацию с газоснабжением Европы.
«Потому что «Северный поток – 2» – это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через «Северный поток – 2» или «Северный поток – 1», – пояснил он.
Завальный напомнил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Западные СМИ узнали условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии
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Газпром предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ, сообщили источники Financial Times.
По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант».
По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.
Ранее Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн долларов). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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Россия перед обсуждением Судана в СБ ООН напомнила о перевороте на Украине
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Народ Судана должен сам принять решение, являются ли события в республике переворотом или нет, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский перед закрытым заседанием Совета Безопасности. При этом дипломат напомнил о том, «что произошло на Украине в 2014 году».
«Трудно сказать, является это переворотом или нет. Переворот имеет конкретное определение. [Похожие] ситуации есть во многих частях мира, которые [при этом] переворотом не называют. Иногда это называется смена власти. Необходимо посмотреть. Суданцам решать, переворот это или нет», – приводит слова Полянского ТАСС.
«В 2019 году в Судане была силовая смена власти. Это называли переворотом? <…> Не думаю, что нашей задачей является называть эту ситуацию переворотом или нет. Вы знаете, что произошло на Украине в 2014 году, мы считаем, что это был переворот», – добавил первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
Полянского попросили прокомментировать высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша, призвавшего державы объединиться в Совете Безопасности, чтобы обеспечить эффективное сдерживание «эпидемии госпереворотов». «Генеральный секретарь обычно не критикует Совет Безопасности, потому что мы (государства-члены) разные силы. Я понимаю, что генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен, как и все», – сказал дипломат.
Полянский отрицательно ответил на вопрос о том, известно ли ему что-либо о судьбе премьер-министра Судана Абдалле Хамдуке и будущем устройстве страны. «Это то, что мы собираемся сейчас выяснить», – отметил первый зам постпреда России при ООН.
Ранее глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.
Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.
Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.
В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.
Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, России договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?
В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру
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«Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бриг.
По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.
«При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы ни развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».
«Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бриг. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».
«А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.
Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бриг.
Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили
турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала»
, ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ демонстративно нарушили Минские соглашения.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.
В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
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Поклонская отреагировала на угрозу главы МИД Украины
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Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская с иронией восприняла угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».
«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», – приводит слова Поклонской РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Лавров не поддержал призыв ЕС запретить добычу нефти и газа в Арктике
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что солидарен с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, раскритиковавшим призыв Еврокомиссии запретить разработку новых нефтегазовых и угольных месторождений в Арктике.
«Согласен с мнением премьер-министра Норвегии Стере, который уже дал свою оценку этим идеям Евросоюза», – сказал Лавров в ответ на соответствующий вопрос норвежской вещательной корпорации NRK. Ответ министра опубликован на официальном сайте МИД.
В опубликованном в понедельник интервью Financial Times Стере подверг критике предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить нефтегазовую деятельность в Арктике, что сильнее всего ударило бы по этой скандинавской стране.
Еврокомиссия предложила ранее ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении «высоких экологических стандартов». Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, в соответствии со стратегией ЕС для Арктики уголь, нефть и газ «должны оставаться под землей в Арктике», и ЕК выступает «за глобальный мораторий на их добычу». Как указал еврокомиссар, этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.
В прошлый четверг президент Владимир Путин назвал покушением попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике. В Совбезе объясняли попытки зарубежных стран ограничить работу России в Арктике борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями. В Совбезе отмечали, что Запад использует тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов России в Арктике.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых в малоизученных регионах Арктики и на шельфе морей Северного Ледовитого океана. В апреле правительство утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России» на период до 2024 года. В октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
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Немецкий эксперт объяснил слова главы минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
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«Крамп-Карренбауэр уходит из политики. Ее карьера закончена, поэтому она хочет войти в историю и сорвать аплодисменты, оправдав присутствие американского оружия в ФРГ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявление министра обороны ФРГ о возможности сдерживать Россию с помощью ядерного оружия. Позже Россия потребовала от США вывести американские ядерные системы из Европы.
По мнению Рара, «Крамп-Карренбауэр, во-первых, пытается оправдать присутствие в Германии американского оружия, в том числе и ядерного». «А во-вторых – она воспитана на философии «Россия – враг». За жесткий диалог с Москвой ее не накажут, а похвалят. Этого она и добивается – красиво войти в историю и завершить карьеру под аплодисменты элиты, прессы и некоторых депутатов бундестага», – считает эксперт.
«Кроме того, Крамп-Карренбауэр принадлежит к прослойке тех политиков, которые считают, что Прибалтика и Польша ближе Германии, чем Россия. Своим заявлением она, похоже, хочет развеять опасения, что немцы за спиной восточноевропейских стран выстраивают связи с Москвой», – отметил Рар.
Собеседник отметил, что действующая министр обороны известна симпатиями не только к Варшаве и тройке прибалтийских государств. В окружении Крамп-Карренбауэр активно поддерживают послемайданную Украину. Один из ближайших советников Крамп-Карренбауэр, глава ее штаба Нико Ланге, известен как «связной» Берлина и Киева, напомнил Рар. «Ланге осуществлял эту связь во время событий на Майдане 2014 года, возил нынешнего мэра Киева Виталия Кличко в Берлин. Абсолютно проукраинский политик», – указал Рар.
Когда в 2018 году Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящего Христианско-демократического союза (ХДС) и воспринималась как преемница канцлера Ангелы Меркель, Кличко написал статью для немецкого издания Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания нового лидера ХДС. Тогда же киевский мэр напомнил, что советник Ланге долгое время работал в киевском отделении фонда Конрада Аденауэра, и даже был задержан в 2010 году за критику в адрес тогдашнего президента Виктора Януковича.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
В Киеве оценили, что вероятная на тот момент преемница Меркель высказала проукраинскую позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты. «Крамп-Карренбауэр в силу недостаточного опыта полагается на мнение Ланге и повторяет его русофобские заявления», – пояснил Рар.
«Но сейчас своими громкими фразами она явно хочет войти в историю», – добавил собеседник. Не следует забывать, что Крамп-Карренбауэр покидает свой пост вместе с уходящей командой Ангелы Меркель, указал Рар. «Она уходит из политики, у нее пару дней осталось. Ее даже не будет в новом составе бундестага, ее карьера закончена. Но она хочет оставить след», – пояснил германский политолог.
В целом, Крамп-Карренбауэр запомнилась лишь как подруга Ангелы Меркель, которую фрау канцлер выдвинула на пост главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС). «Она стала председателем партии, но не справилась с этой задачей, – полагает Рар. – По сути, ничего Крамп-Карренбауэр не сделала и в качестве министра обороны. И она, и ее предшественница на этом посту, Урсула фон дер Ляйен (которая сейчас возглавляет Еврокомиссию) занимались в основном гендерными вопросами, а не вооружением немецкой армии».
Что не может не тревожить, так это то, что в кабинете Меркель согласились с заявлением Крамп-Карренбауэр, отметил немецкий эксперт, хотя пока еще действующая министр обороны провоцирует Россию на развязывание холодной войны. «Если Россия и ее лидер начнут столь же агрессивно отвечать – хотя они, подчеркну, этого не делают, – тогда мы окажемся в новой холодной войне», – отметил политолог.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что ранее в тот же день, когда министр дала ответ, страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – сказал он.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
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Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину.
Садоха в своей статье в издании Observador отметил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР – «одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия».
Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.
«В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?» – задался вопросами Садоха.
По словам украинца, для осуществления полета Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».
Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».
«Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? – заявил глава Союза украинцев.
Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.
В Раде призвали украинцев запасаться кизяком для отопления домов
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Депутат Рады Михаил Волынец призвал живущих в сельской местности граждан Украины не надеяться на власть, собирать навоз и сушить в целях последующего использования кизяка в качестве топлива в период острой нехватки в стране энергоресурсов.
«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш». Как отметил Волынец, это случится из-за нехватки энергоресурсов, передает РИА «Новости».
Накануне в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине
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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.
В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН.
«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине
«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.
Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.
В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
В Сети высмеяли боевое применение Украиной турецких беспилотников в Донбассе
Читатели украинских изданий «Обозреватель» и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Миномет «Молот» уже применяли... «Москитный» флот применяли... Ударно-штурмовой гвинтокрыл «Лев-1» применяли... На танке «Навозец» из мусорных баков ездили... Суперпушку на КрАЗе клепали... Теперь вундервафлю–байрактар «применили»... Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать», – сыронизировал Александр Савченко, передает РИА «Новости».
«Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения», – отметил georgi Iv.
«Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом», – пошутил Сергей Ткебучава.
«Украинцы убивают украинцев. Очень жаль. Русские сидят у себя в теплых домах и радуются», – посетовала Марина Кассирова.
«Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Слова, обязательства и договоренности Киева ничего не стоят», – подытожили читатели.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Напомним, накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.
Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает «подконтрольный неонацистам киевский режим»
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Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Что касается сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям в Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, история должна заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о необходимости принять в НАТО».
«И конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», – добавил министр.
Между тем информированный источник РИА «Новости» заявил, что данные о применении украинского Bayraktar в Донбассе исходят только с Украины.
«Мы не видели подтверждения этой информации ни от Донецка, ни от СЦКК, ни от СММ ОБСЕ. Информация о Bayraktar исходит только из украинских источников. Если украинский беспилотник действительно летал и сбрасывал бомбы, то это действительно нарушение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украину, вероятно, приведут к дестабилизации ситуации в Донбассе.
Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что ВСУ показательно нарушили Минские соглашения боевым применением в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.