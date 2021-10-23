В Петербурге с 30 октября по 7 ноября запретили заселяться без QR-кодов или ПЦР-тестов

В петербургские гостиницы и пансионаты с 30 октября по 7 ноября можно будет заселяться только при наличии ПЦР-теста или QR-кода, говорится в постановлении губернатора города Александра Беглова.

«Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня», – цитирует постановление Беглова РИА «Новости».

Также с 30 октября по 7 ноября вводится и ряд других ограничений. Например, музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Также на этот период в Петербурге приостанавливается: предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи).

Приостанавливается работа общепита, за исключением обслуживания навынос и доставки; останавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов торговли продовольственными товарами.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.