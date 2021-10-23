Бастрыкин поручил изучить отказ Черногории выдать Тельмана Исмаилова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова.

«Председатель Следственного комитета РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи, с чем его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия – невозможна.

«Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением. По версии следствия Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления», – заявили в СК.

Кроме того, в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

«За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске», – сообщили в ведомстве.

Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это изданию подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», – сообщил портал издания Vijesti, передает РИА «Новости».

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.