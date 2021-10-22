Украина подтвердила гражданство застреленной Болдуином женщины-оператора

Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами

Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.

«Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.

Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.

«Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.

Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.

Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.

Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».

По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.

При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.

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