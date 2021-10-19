В Польше заявили о нахождении ЕС у порога энергетического кризиса

Европейский союз стоит у порога энергетического кризиса, он может произойти уже в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что «быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей».

«Сила кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения», – заключил премьер-министр Польши.

Напомним, цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов вторника ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров.

Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.