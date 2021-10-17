Журналистка CNBC не слушала перевод слов Путина

Американская корреспондент Хэдли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина.

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера – прим. ВЗГЛЯД), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – рассказал автор передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Российский лидер владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC.

Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках.

Напомним, что цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.