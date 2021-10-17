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Ягудин случайно спровоцировал ссору с фанатами Медведевой
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Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин поругался в соцсетях с фанатами фигуристки Евгения Медведевой из-за ошибки в сообщении.
Ягудин опубликовал видео со съемок программы, сопроводив его комментарием: «Погнали. С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотрю серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», – пишет «Спорт-Экспресс».
Позднее Ягудин объяснил в Instagram, из-за чего произошел конфликт с поклонниками Медведевой. Олимпийский чемпион признал, что «случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю». В результате ему «начали писать хейт» фанаты Медведевой, на который Ягудин и «отреагировал».
«Вспылил. Только потом понял откуда хейт ко мне», – пояснил он, добавив, что уже «старый», «дедушка инстаграма», поэтому «может не там кликать». Ягудин заявил: «Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю».
Ягудину «прислали скрин, и объяснили», какому сообщению он случайно выразил поддержку. «Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять. И #стопхейт», – заявил он.
Напомним, звание чемпионки в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане получила Алина Загитова. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы, и она стала обладательницей серебряной медали. Медведева и Загитова тренировались у Этери Тутберидзе, но после Олимпийских игр Медведева ушла от Тутберидзе, а в СМИ заговорили о конфликте между фигуристками, их поклонники часто устраивают ссоры в соцсетях. Медведева является участницей шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.
Соловьева потрясла «поделка» Собчак после смертельного ДТП
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев возмутился поведением телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи.
Соловьев в Telegram привел реакцию своего «православного друга» на очередную «поделку» «кровавой барыни»: «Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ВЗГЛЯД).
«Собчак так ничего и не поняла...», – добавил от себя журналист.
Такая реакция последовала после того, как популярная телеведущая выпустила на YouTube ролик про священника Романа Степанова.
Ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. Указывалось, что тот избрал путь публичной популярности, променяв дар священства.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.
После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
В Узбекистане толпой избили русскоговорящую девушку
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Жительницу Узбекистана Екатерину Арсеньеву избили в городе Алмалыке несколько местных жителей, при этом они выкрикивали в ее адрес националистические лозунги с призывом «валить в Россию», пишут СМИ.
По словам Арсеньевой, во дворе дома в ее машину врезался автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз. Девушка решила высказать претензию владельцу авто, однако в этот момент ее ударили по голове, а также якобы начали кричать «русские, валите к себе в Россию», передает «Царьград».
Отмечается, что девушку били мужчина и две женщины. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
У конфликта были свидетели, однако местные правоохранители не встали на сторону Арсеньевой. На нее завели дело о хулиганстве.
Ранее стало известно, что в Узбекистане появились листовки против русского языка. Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения.
Между тем в Казахстане отменили обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке. Также в республике националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли.
До этого Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском.
В Киеве испугались возвращения украинских территорий в Россию
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Российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России, заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения», – написал Ижак в статье для «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Москва не раз указывала, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо. Однако киевские власти регулярно заявляют, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины и называют страну «агрессором».
Ранее Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма. По мнению Киева, такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поздравлял сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Глава крымского парламента Владимир Константинов заметил, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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Персонал отеля в Албании рассказал о гибели четырех россиян в сауне
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Сотрудники отеля в Албании дал показания об обстоятельствах гибели в сауне четырех российских туристов: их обнаружил мертвыми рецепционист.
Согласно показаниям рецепциониста, российские туристы прибыли в отель за час до трагедии. Речь идет о родителях и их дочери с мужем. Около 22.30 (23.30 мск) сотрудник отеля позвал гостей из сауны.
«Несколько раз я позвал их и сказал, что для них приготовлены фрукты и вино. После того, как никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на раскладном кресле (шезлонге), двое на скамейках и еще один сидел на полу. Они задохнулись», – цитирует портал издания Albanian Daily News показания свидетеля, передает РИА «Новости».
Ранее полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших.
Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись».
СММ ОБСЕ на Украине высказалась об инциденте с похищенным сотрудником ЛНР
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и ЛНР после похищения наблюдателя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявили в организации.
«Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», – цитирует сообщение миссии ТАСС.
Там добавили, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и стороны уже проинформированы о готовности миссии помогать.
В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
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Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Японии испугались войны с Россией
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Издание Yahoo News Japan опубликовало материал о совместных учениях России и Китая, материал встревожил читателей.
«Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане», – высказался один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на «северных территориях», – предположил другой читатель.
«Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение», – считает третий пользователей.
Один из них также выразил мнение, что «в условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить 9 статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США».
Другой отметил, что отношения Москвы и Пекина становятся крепче, и «велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне».
«К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться», – заключил он.
«Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая», – сделал вывод другой юзер.
Напомним, совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море 14 октября. Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
Россию удивило желание Украины переплачивать за газ
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Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже, заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-1» в передаче «Вести в субботу».
Новак заявил в интервью Сергей Брилеву, что возникает вопрос – почему Украина не берет газ напрямую из России, «тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже», это «вызывает удивление», передает ТАСС.
Он также счел «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления, на его взгляд, связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Новак не исключил, что подобный кризис в будущем может повториться, потому необходимо уже сейчас принимать меры, чтобы избежать этого.
«Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать», – отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки».
Новак отметил также, что в 2021 году Россия установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны, это связано, в частности, «с активным восстановлением экономики в посткризисный период».
Он добавил, что на ситуацию повлияла маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Новак подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
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Свидетельница нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой
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Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ.
«Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем».
Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте.
«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница.
По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было.
«Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.
Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США
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Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».
Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду.
Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.
В Польше предложили ввести новые санкции против России
Польский институт международных исследований предложил Евросоюзу (ЕС) ввести против России новые санкции из-за ее «агрессивной политики», следует из документов организации.
Указывается, что «в свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», передает RT.
Институт отмечает, что наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.
Также там рекомендовали усилить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Кроме того, организация предлагает ЕС субсидировать российские СМИ и НПО.
Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что возможное укрепление сотрудничества Берлина и Вашингтона с Москвой угрожает Польше и Украине.
Финскую журналистку удивила уникальная российская особенность
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Журналистке из Финляндии Анне-Лену Лаурен понравилась способность россиян быстро, качественно и недорого ремонтировать вещи, которые она бы выкинула.
Лаурен рассказала о том, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте, ей пришлось обратиться к русской портнихе, чтобы починить вещь.
«И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь», – рассказала Лаурен в статье для Dagens Nyheter, передает РИА «Новости».
Журналистка объяснила, что Галина работает в «Доме быта» в Гетеборге.
По мнению Лаурен, россияне мастерски, «невероятно быстро» и по доступным ценам занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Она считает, что это связано с советским прошлым.
«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, – ответная реакция на бедность при социализме», – предположила она.
При этом Лаурен отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.
«Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись», – пояснила журналистка, признавшись, насколько безумна культура потребления ее страны.
Ранее американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае.
Врачи объяснили разницу между антителами после коронавируса и вакцинации
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Большинство антител, которые образуются после болезни, не дают защиты, вирус приносит серьезный вред организму. В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные», которые никак не влияют на здоровье, их достаточно, чтобы бороться с болезнью.
«В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител», – цитирует «Вечерняя Москва» врача-иммунолога Николая Крючкова.
Он добавил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины «КовиВак», Sinopharm, Sinovac, в них содержится хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.
«Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса», – добавил Крючков.
Большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека – высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.
«Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это – заболевание со всеми последствиями», – подчеркнул врач.
Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь пояснил, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.
«Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается», – добавил врач.
Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, добавил врач.
По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.
Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро.
«Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10% примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА», – добавил Крючков.
«Срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно»,– подчеркнул врач.
В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких.
За минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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