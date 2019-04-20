Медведева и Загитова порвали дружбу в соцсетях

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от Евгении Медведевой, с которой раньше они тренировались у одного тренера – россиянки Этери Тутберидзе.

Утром субботы Медведева объявила для подписчиков конкурс «конкурс на самый жесткий коммент» о ее откровенном наряде.

Поклонники Медведевой обратили внимание, что фигуристка лайкнула один из комментариев: «Когда узнала, что от тебя отписалась Загитова, и теперь можно устроить 18+ тусу».

Подписчики проверили и убедились, что Загитова действительно больше не следит за публикациями в социальной сети Медведевой.

Напомним, на прошедшем в Японии чемпионате мира по фигурному катанию Алина Загитова выиграла золото, Медведева заняла третье место.

Медведева и Загитова тренировались у Этери Тутберидзе, но после Олимпийских игр 2018 года, когда Загитова стала олимпийской чемпионкой, а Медведева удостоилась «серебра», Евгения ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

В субботу интернет-пользователи бурно возмущались новым номером Медведевой с раздеванием.

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