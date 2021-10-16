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Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
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Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом.
По словам Данилова, Россия «нагло ведет себя на оккупированной территории». Российские власти в Крыму не только «делают перепись населения», но и «проводят выборы» в Госдуму, которые, как заявил Данилов, «не признает цивилизованный мир». «Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым – это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой», – приводит его слова РИА «Новости».
15 октября в России стартовала Всероссийская перепись населения. Киев пригрозил ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».
Напомним, Медведев в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», что «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».
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Госкино Украины обмануло Netflix на полмиллиона долларов
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Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.
Netflix рассчитывал получить эти деньги по программе кэш-рибейта – она действует на Украине с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в стране: 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме, пишет «Forbes Украина» со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Перед съемками фильма с Ван Даммом у Netflix потребовали 393 разрешения. Кино снимали в августе прошлого года, тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в «Париж».
Сообщается, что Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, согласно которой должна была получить 550 тыс. долларов. Однако, до сих пор компания не получила ничего.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.
«В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конек, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет. Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?», – написал в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.
Летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма «Последний наемник», в котором сыграл Жан-Клод Ван Дамм.
Прокачка газа через Украину с начала года снизилась в два раза
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С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Витренко указал, что в 2020 году «было забронировано для транзита через Украину 65 млрд» кубометров, в 2021 году – 40, «то есть это больше чем в полтора раза меньше». Если оценивать «суточные объемы транзита», наблюдается падение «фактически в два раза». По словам Витренко, в начале 2021 года «было 180 млн в сутки». «Сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Он также заявил, что у «Нафтогаза» «достаточно газа для обеспечения всех нужд населения». «И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», – сказал он, добавив, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций. По его словам, в украинских хранилищах 10–15% газа принадлежит нерезидентам. Он призвал «наращивать добычу собственную» и провести «изменения, которые позволяют это сделать».
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
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На Украине рассказали о «пощечине» Байдену от Зеленского ради Путина
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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского лидера Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны.
Бутусов написал в Facebook, что «Зеленский дал пощечину Байдену». В очередной раз сорвался конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора, «члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание», – пояснил он.
«США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», – отметил журналист.
Он напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Бутусов отметил, что Байден на переговорах с Зеленским в конце августа добился от главы Украины подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП», но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский, по сути, нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», – посетовал журналист.
При этом он пришел к выводу, что эти события указывают за якобы работу Зеленского на Москву, так как он таким образом «торгует национальными интересами» и посылает некие сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.
«Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Белоруссии, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина – все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений», – считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас могут только уличные протесты.
Ранее на Украине сочли Зеленского проблемой для Запада.
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СММ ОБСЕ на Украине высказалась об инциденте с похищенным сотрудником ЛНР
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и ЛНР после похищения наблюдателя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, заявили в организации.
«Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», – цитирует сообщение миссии ТАСС.
Там добавили, что СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и стороны уже проинформированы о готовности миссии помогать.
В среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Россию удивило желание Украины переплачивать за газ
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Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже, заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-1» в передаче «Вести в субботу».
Новак заявил в интервью Сергей Брилеву, что возникает вопрос – почему Украина не берет газ напрямую из России, «тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже», это «вызывает удивление», передает ТАСС.
Он также счел «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления, на его взгляд, связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Новак не исключил, что подобный кризис в будущем может повториться, потому необходимо уже сейчас принимать меры, чтобы избежать этого.
«Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать», – отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки».
Новак отметил также, что в 2021 году Россия установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны, это связано, в частности, «с активным восстановлением экономики в посткризисный период».
Он добавил, что на ситуацию повлияла маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Новак подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.
Ранее цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
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В Киеве испугались возвращения украинских территорий в Россию
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Российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России, заявил заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
«Россия <...> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения», – написал Ижак в статье для «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Москва не раз указывала, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо. Однако киевские власти регулярно заявляют, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины и называют страну «агрессором».
Ранее Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма. По мнению Киева, такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поздравлял сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Глава крымского парламента Владимир Константинов заметил, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Кулеба заявил о планах «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе
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Украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени... Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными», – написал Кулеба в статье для «Украинской правды».
Он добавил, что победа в суде необходима не только Киеву, но и всему миру, поскольку станет сигналом к тому, что «правила нельзя нарушать».
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Украина ввела санкции против организаторов выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе
Украинский совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе, сообщают украинские СМИ.
В ходе заседания СНБО утвердил персональные санкции в отношении 237 человек, участвовавших в голосовании в Госдуму России и организовывавших выборы в Донбассе и Крыму, передает «Страна.ua».
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
США осудили решение России провести перепись населения в Крыму
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США осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, сообщило американское посольство на Украине.
В сообщении ведомства в Twitter говорится, что США «осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее ЕС осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. Киев в ответ на российскую перепись в Крыму пригрозил «забрать» полуостров.
В Крыму посоветовали ЕС заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Машинист украинского метро проучил пристававшего к пассажирам дебошира
В Харькове машинист поезда пресек действия нарушителя общественного порядка, который приставал к пассажирам в метро, инцидент сняли на видео.
Нарушитель распивал алкогольные напитки и цеплялся к пассажирам, и машинист проучил его за такое поведение, передает «Звезда».
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро в Москве произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
В Киеве приняли разработанный за два года план обороны страны
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания в пятницу утвердил план обороны страны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
«Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года», – цитирует Данилова РИА «Новости».
Этот документ дает «четкие ответы» на вызовы, которые стоят перед Украиной, указал он.
Также в пятницу СНБО утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе.
По статье о госизмене на Украине объявлены в розыск свыше 400 человек
С 2014 года более 400 человек объявлены в розыск по статье о госизмене, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщается, что СНБО «заслушал информацию правоохранительных органов» по соответствующим расследованиям. С 2014 года по статье о государственной измене заведено 1,6 тыс. дел, «в рамках которых 400 человек были объявлены в розыск». Также сообщается, что «большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах». Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без, передает РИА «Новости».
Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.
Экс-глава Нафтогаза указал на ошибку украинских властей при закупках газа
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Киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам, заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.
Россия виновата в создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на газ, заявил Коболев в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
«Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», – добавил экс-глава Нафтогаза.
Он добавил, что у Нафтогаза были возможности купить «шесть или более млрд кубометров в подземке» для их перепродажи в дальнейшем, это могло бы помочь стабилизировать цену.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.