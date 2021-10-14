Глава фракции Зеленского «Слуга народа» призвал Тбилиси освободить Саакашвили

Украинские политики – лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвали в четверг освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Их обращения показали на митинге сторонников Саакашвили в Тбилиси, который организаторы анонсировали как 100-тысячный, но собрали максимум 15 тысяч человек со всей Грузии.

Тимошенко также призвала Саакашвили прекратить голодовку, начатую им в день ареста 1 октября.

«Ты нужен живой, здоровый, сильный», – сказала она, отметив, что нынешний глава украинского исполкома реформ, гражданин Украины «должен быть на свободе, а не в тюрьме».

«До встречи на свободе», – обратилась Тимошенко к Саакашвили.

Что касается Арахамия, он подчеркнул, что «требует немедленного освобождения Саакашвили» в качестве «председателя президентской партии «Слуга народа» и лидера парламентского большинства».

Саакашвили осужден в Грузии на три и шесть лет лишения свободы. Власти Грузии не намерены выдавать его Украине.

Митинг завершается обещанием партии Саакашвили выиграть второй тур местных выборов 30 октября, а если не удастся, то устроить митинги по всей стране.

Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

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