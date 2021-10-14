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14 октября, четверг | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
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Глава фракции Зеленского «Слуга народа» призвал Тбилиси освободить Саакашвили
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Украинские политики – лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвали в четверг освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Их обращения показали на митинге сторонников Саакашвили в Тбилиси, который организаторы анонсировали как 100-тысячный, но собрали максимум 15 тысяч человек со всей Грузии.
Тимошенко также призвала Саакашвили прекратить голодовку, начатую им в день ареста 1 октября.
«Ты нужен живой, здоровый, сильный», – сказала она, отметив, что нынешний глава украинского исполкома реформ, гражданин Украины «должен быть на свободе, а не в тюрьме».
«До встречи на свободе», – обратилась Тимошенко к Саакашвили.
Что касается Арахамия, он подчеркнул, что «требует немедленного освобождения Саакашвили» в качестве «председателя президентской партии «Слуга народа» и лидера парламентского большинства».
Саакашвили осужден в Грузии на три и шесть лет лишения свободы. Власти Грузии не намерены выдавать его Украине.
Митинг завершается обещанием партии Саакашвили выиграть второй тур местных выборов 30 октября, а если не удастся, то устроить митинги по всей стране.
Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Наталью Поклонскую, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.
«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР
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Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Китайцы пришли в восторг от заявления Лаврова о Тайване
Читатели китайского издания «Гуаньча» восхитились заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия считает Тайвань частью КНР.
«Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем», – написал пользователь под ником Xiaoxia, передает РИА «Новости».
«Россия – хороший партнер, хороший сосед и отличный друг», – добавил другой комментатор.
Некоторые читатели решили, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров «частью Китая».
«Тайвань – часть Китая» и «Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики» – это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь – это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!» – пояснил один из них.
«Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!» – добавил другой.
Также пользователи «Гуаньча» поддержали принадлежность Курильских островов России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика России всегда отталкивалась от этого принципа.
В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.
Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Посол Украины потребовал от Германии «квантового скачка» в вопросе вступления в ЕС
Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить, передает РИА «Новости».
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени».
При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента, что «противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо».
«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского союза», – заявил он.
Посол также раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и «деструктивными» действиями России, призвав будущую правящую коалицию «признать огромную политическую угрозу от «Северного потока – 2».
«Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы», – считает он.
Отметим, что Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. В ФРГ уже призывали поставить его на место.
Между тем в Европе отмечают, что отношения между Киевом и Брюсселем охладели. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
В Черном море тонет отремонтированное год назад украинское военное судно
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Корабль ВМС Украины, отремонтированный год назад, терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море.
«По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта», – сообщает в Facebook депутат Украины Михаил Забродский.
Он рассказал, что тяжелая ситуация на корабле была зафиксирована 14 часов назад. Военные добавляют, что «Балта» потеряла ход, у корабля, скорее всего, уже затоплено два отсека. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, аварийная ситуация произошла из-за резкого ухудшения погоды. После оценки обстановки судно было решено поставить на якорь.
В операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Никто из экипажа не пострадал, угрозы потери судна нет, заявил Залужный.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после того, как комиссия Минобороны приняло корабль после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
Грызлов отреагировал на захват Украиной представителя ЛНР в СЦКК
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Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«13 октября состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска», – приводит слова Грызлова ТАСС.
Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред России в Контактной группе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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Британский королевский двор «признал» Крым российским
Ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия, сообщил руководитель МАН Сергей Пасеин.
По его словам, письмо королеве написали воспитанники преподавателя английского языка Светланы Залещук во время летней школы, передает РИА «Новости».
«Пожелали ей здоровья, приложили в письмо постеры Севастополя. Пару дней назад получили ответ с постером с информацией о королевской семье. В письме было написано, что королева очень рада, что дети занимаются английским. На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. На конверте было написано «Севастополь. Россия». Дети очень рады», – сказал Пасеин.
Также он добавил, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в частности, школьники намерены пригласить их в Крым.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована
карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу.
Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США
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Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер.
Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он.
Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент.
Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд
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Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, следует из данных Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.
Аудиторы сообщили, что «объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов (по состоянию на 1 сентября 2021 года)», это «исторический рекорд – за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», передает РИА «Новости».
По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов: «В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия».
Ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.
«Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов», – говорится в сообщении.
В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. Регулятором были созданы «ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.
Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 млрд долларов.
Напомним, в августе золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов.
Богомолов высказался о смертельном ДТП с участием Собчак
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Режиссер Константин Богомолов назвал ужасной аварию, в которую попала его супруга Ксения Собчак. По его мнению, «все участники аварии стали жертвами», но некоторые используют ДТП, чтобы «свести счеты».
«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», – написал Богомолов в Instagram.
По мнению режиссера, все рассуждения на фоне ДТП с участием Собчак бессмысленны. Он назвал историю ужасной из-за гибели двух человек и отметил, что тут «ничего не прибавишь и не убавишь».
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
В среду появилось видео самой аварии. Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
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