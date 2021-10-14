Эксперт оценил американский опыт блокировки VPN-доступа к пиратским интернет-ресурсам

Российские правообладатели активно блокируют пиратские ресурсы, нелегально распространяющие, например, кинопродукцию. Но доступ к ним пользователи могут получить через сервисы VPN, которые также должны запрещать доступ к противозаконным ресурсам, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Борис Едидин. Ранее в США компания Sharktech, услугами которой пользуются VPN-провайдеры, урегулировала судебный иск, поданный несколькими киностудиями.

«Решение хостинг-провайдера VPN-сервисов Sharktech заблокировать доступ к пиратским сайтам позитивно. Оно стало еще одним элементом борьбы с пиратством. Чем меньше будет возможностей для незаконного распространения контента, тем более честными будут правила игры на рынке, появится больше легальной продукции и эффективнее начнет развиваться цифровая экономика», – уверен замгендиректора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин. Он напомнил, что VPN-сервисы позволяют получать доступ к пиратским сайтам в обход блокировок и ограничений правообладателей.

Единин сообщил, что в России главные юридические сложности борьбы с нелегальным контентом в интернете касаются незаконных трансляций и стриминга. Существующие механизмы требуют от правообладателей обращаться в суды, в Роскомнадзор и к хостинг-провайдерам «для того чтобы заблокировать распространение незаконных материалов». «В случае с кино это допустимо, а в случае со спортивными трансляциями, ценность которых возникает в конкретный момент времени, существующие механизмы работают недостаточно эффективно» – указал собеседник.

Он отметил, что российские правообладатели активно пользуются механизмами для защиты своих прав, которые прописаны в законах. «Но VPN-сервисы позволяют иметь доступ к материалам, распространение которых может быть запрещено на определенной территории. В этом случае уже подключаются госорганы, Роскомнадзор и используются механизмы, которые предполагают подключение VPN-сервисов к информационной системе и недопущению ими доступа к заблокированным на территории России ресурсам и материалам», – пояснил замгендиректора по правовым вопросам ИРИ.

Юрист напомнил о внесенном в Госдуму законопроекте, который усиливает действие Антипиратского меморандума, который обязывает поисковики удалять во внесудебном порядке из выдачи ссылки на пиратские ресурсы, внесенные в специальный реестр. Меморандум подписали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок.

Единин подчеркивает, что Антипиратский меморандум не связан с работой интернет-сообщества по противодействию пиратству, а «предполагает взаимоотношения между сайтами, поисковиками и правообладателями». «История с урегулированием судебных претензий – это практическое применение законодательных решений по борьбе с пиратством», – подчеркнул замгендиректора ИРИ.

На прошлой неделе хостинговая компания Sharktech, среди клиентов которой есть VPN-провайдеры, урегулировала судебный иск, поданный несколькими киностудиями. Они обвиняли сервис в потворстве цифровому пиратству и игнорировании просьб ограничить доступ к ряду пиратских сайтов. В рамках соглашения Sharktech заблокировала доступ к сайтам The Pirate Bay, YTS, RARBG и 1337x.

За последние несколько месяцев группа независимых киностудий подала в суд на некоторых VPN-провайдеров и компании, которые предоставляют им хостинг. В числе ответчиков оказалась Sharktech. Представители сервиса отвергли обвинения в связях с пиратами и объяснили, что их услугами пользуются VPN-компании, которые в свою очередь работают в интересах конечных потребителей.

Наличие пиратов среди последних еще нужно доказать, отмечали в сервисе. Саму ситуацию Sharktech сравнивала с тем, как если бы от авиакомпании попросили перестать оказывать почтовой службе услуги перевозки, ссылаясь на то, что кто-нибудь из ее клиентов может пересылать что-либо незаконное.

Тем не менее, в сентябре стороны сели за стол переговоров, а на прошлой неделе – подали прошение об отзыве судебного иска. Детали достигнутого соглашения остаются нераскрытыми, за исключением того факта, что Sharktech обязуется заблокировать доступ к нескольким известным пиратским сайтам, говорится в копии договора, опубликованном на портале TorrentFreak.