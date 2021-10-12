На конкурс «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» подано более 2,5 тыс. заявок

Завершился первый этап «Лиги Лекторов» – конкурса Российского общества «Знание», который нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки, география проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России.

Самыми активными стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Заявки принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди номинаций наиболее популярными оказались социально-гуманитарные науки, а также карьера и бизнес. Среди заявителей – кандидаты и доктора наук, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, профессиональные спортсмены, победители и финалисты конкурса «Лидеры России», а также лауреаты и амбассадоры проекта «Цифровой прорыв», лауреаты Премии правительства для молодых ученых. Более половины заявок поступили от молодых лекторов в возрасте от 18 до 35 лет.

«Российское общество «Знание» является связующим звеном между слушателем и лектором, и мы стремимся к тому, чтобы людей, готовых делиться своими знаниями и опытом с другими, становилось больше. Поэтому был организован конкурс «Лига Лекторов» – он призван найти талантливых людей из разных уголков России, которые хотят присоединиться к просветительской деятельности общества «Знание». Конкурс позволит нам выявить лучших – победители получат не только почетный статус лектора общества «Знания», но также доступ к эксклюзивным образовательным программам и возможность отправиться в путешествие по России», – прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На следующем этапе конкурсанты представят примеры видеолекций по своим тематикам для оценки экспертным жюри, в состав которого вошли представители таких компаний и организаций, как Холдинг «Газпром-Медиа», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Роскосмос, СберУниверситет, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах, компания Skyeng, МИА «Россия сегодня», Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд «Инносоциум», Почта России, Президентский фонд культурных инициатив, Нетология и многие другие. Члены жюри отсмотрят видеолекции и сформируют список полуфиналистов. Оценка лекторов будет проходить по таким критериям, как методология и знания в области преподаваемого предмета, общая культура, а также креативность в форматах преподнесения материала.

На третьем этапе в ноябре 2021 года полуфиналисты выступят офлайн перед аудиторией в своих регионах в рамках просветительских проектов общества «Знание», где известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят встречи с молодежью, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности, предпринимательству и другим темам.

Слушатели дадут свою оценку выступлениям участников конкурса и выберут 100 финалистов, которые затем прочитают лекции в ведущих московских вузах. По итогам офлайн-лекций в Москве будет сформирован список из 50 победителей на основе оценок московской аудитории. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.

Все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе Российского общества «Знание» в образовательном продюсерском центре «Машук». В программу войдут лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов.

Победители «Лиги Лекторов» получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут пригашены к участию в просветительских мероприятиях Общества. Также они смогут отправиться в путешествия по уникальным местам России – на Байкал, Камчатку, Алтай, Плато Путорана и в Карелию.