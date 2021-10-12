МИД уличил Гаагу в желании перевести стрелки с Киева на Москву в деле малайзийского Boeing

Нидерланды, рекомендуя завершить дополнительное расследование крушения малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, пытаются перевести стрелки с Киева на Москву в деле об авиакатастрофе, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна.

«Как это ни удивительно, МИД Королевства счел работу на данном направлении нецелесообразной. Таким образом, Нидерланды, следуя принятой ими сразу после крушения МН17 тенденции игнорировать любые данные, которые не соответствуют логике обвинения во всем России и выгораживания киевских властей, решили отказаться и от анализа противоправных действий Киева накануне катастрофы рейса МН17», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат отметила, что правительство Нидерландов, «самоустранившись от детального разбирательства по этой острой теме, почему-то рекомендовал парламентариям, еще стремящимся узнать правду, обратиться не только в Киев, несший полную ответственность за воздушное пространство, в котором произошла трагедия с малайзийским «Боингом», но и в Москву».

«И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это?» – задается вопросом Захарова.

Такой демарш, по ее словам, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше «перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти.

«Данный шаг не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования катастрофы рейса МН17 по линии Совместной следственной группы (ССГ), и рассчитывать в этой связи на какую-либо непредвзятость или объективность расследования по-прежнему не приходится», – заключила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.