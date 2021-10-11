Диетолог назвала безопасное количество хлеба в день

Для среднестатистического человека в день существует определенная норма хлеба, которую можно употреблять в день без вреда для здоровья и фигуры, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова.

«Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150-200 граммов хлеба, а для женщины около 100-150 граммов. Для детей существует разная норма в зависимости от возраста, но в среднем порядка 50-60 граммов хлеба, то есть эта будет пара кусочков такого стандартного размера, – рассказала она «Ридусу».

Круглова объяснила, что это нормативы для среднестатистического человека, не страдающего серьезными хроническими болезнями.

Диетолог подчеркнула, что не стоит демонизировать употребление хлеба, поскольку эта выпечка вполне может являться источником углеводов и даже пищевых волокон и витаминов, если выбирать хлеб из муки грубого помола.

«Хлеб может быть в рационе, ничего плохого и ужасного в нем нет, тем более, если это хлеб цельнозерновой, который изготовлен из муки грубого помола, из муки обдирной, где содержатся пищевые волокна из неочищенного зерна. Такой хлеб может быть в питании. Он будет содержать сложные углеводы, необходимые как источник энергии, витамины группы В, магний», – пояснила врач.

Употреблять в пищу можно также и белый хлеб из муки высшего сорта, но тогда необходимо вести подсчет ежедневной калорийности.

«По поводу хлеба из муки высшего сорта – белого хлеба – в нем содержится большое количество простых углеводов, поэтому есть его ежедневно и тем более с каждым приемом пищи, точно не стоит. Тем не менее, он имеет право быть в рационе. Вопрос в том, что нужно стараться, чтобы в рационе было больше цельнозерновых нерафинированных продуктов, как минимум половина», – сказала Круглова.

Врач также развеяла миф о вреде некоторых химических компонентов в составе ингредиентов хлеба. Она пояснила, что не стоит их бояться, если они указываются в конце списка.

«В начале состава должна быть мука цельносмолотая либо мука обдирная. Именно такая мука должна быть на первом или втором месте в перечне ингредиентов. Допустимо наличие различных зерен в числе ингредиентов, может хлопьев различных злаковых. Что касается химических улучшителей, то они в небольшом количестве содержатся в хлебе, это не играет большой роли в плане здоровья. Сильно пугаться их не нужно. Они проверены. Консерванты, используемые для того, чтобы хлеб дольше хранился, не вызывают проблем со здоровьем», – отметила Круглова.

Между тем врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что при покупке хлеба стоит обратить внимание на то, чтобы в его составе не было трех составляющих: сахара, дрожжей и белой муки.

Ранее Круглова рассказала, что на сегодня нет научных данных, подтверждающих вред хлеба из-за содержащихся в нем хлебопекарных дрожжей.