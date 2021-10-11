В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире

Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.

Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».

Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.

Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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