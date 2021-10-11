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В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
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Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.
Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа, несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд кубометров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
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Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.
Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости».
«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.
«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.
Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Зеленскому посоветовали «не спать» после контракта Газпрома с Венгрией
Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру) Зеленскому, (премьер-министру Денису) Шмыгалю и всем остальным», – передает РИА «Новости» мнение Москаля, высказанное в эфире «Пятого канала»
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Кроме того, в четверг стало известно о планах Болгарии заключить с Газпромом новый долгосрочный контракт о поставках голубого топлива в Болгарию. В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию
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Из санкционного списка США была исключена часть россиян в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд в Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, знает ли Захарова, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, представитель МИД дала утвердительный ответ. При этом она не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.
Ранее стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за политики Киева
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Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «НАШ», что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по украинской ГТС.
Червоненко подчеркнул, что Украина может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему, передает РИА «Новости».
«Или сказать правду и прийти к ним (к России), и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», – заявил экс-депутат Рады.
Он подчеркнул, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, уверен Червоненко.
В качестве примера сокращения транзита газа через территорию Украины, Червоненко вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.
Во вторник Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Подозреваемые в краже морпехи США решили покинуть Россию
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Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, выбрали вариант покинуть территорию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Так как у злоумышленников, а они являются сотрудниками посольства США, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД России американскому посольству, было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что, насколько ей известно, рюкзак пострадавшему до сих не вернули. «Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало», – отметила дипломат.
Напомним, в пятницу МИД направил в американское посольство ноту с предложением лишить дипломатического иммунитета трех сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов в Москве для привлечения к уголовной ответственности в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина. В случае отказа от снятия иммунитета подозреваемых обязали незамедлительно покинуть Россию.
В столичном главке уточнили, что троих американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, заподозрили в краже рюкзака у жителя российской столицы. В главке подчеркнули, что у следствия есть доказательства, что морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство.
Как стало известно, морпехи США похитили рюкзак у детского психолога Дмитрия Корнилова. По словам Корнилова, он пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой. «Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – сказал потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»).
Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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На Украине испугались энергетической зависимости от России
Экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» раскритиковал зависимость энергетической стратегии Киева от готовности России исполнять обязательства по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
По мнению украинского экономиста, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту газа в Европу, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные», передает РИА «Новости».
«А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту», – предположил Кущ.
Аналитик выразил мнение, что Газпром якобы собирается «именно так и сделать». Однако он напомнил, что президент России Владимир Путин заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть». «Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» – возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире, как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Лавров заявил о намерении США поссорить Россию с Европой из-за газа
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США хотят прямо поссорить Москву с Европой в газовом вопросе, они не скрывают этого, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
Лавров заявил, что «это не скрывают США, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы», они хотят «понизить нашу взаимозависимость», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Европа зависит на 35% от российского газа, «но мы-то тоже зависим в значительной степени от тех, кто этот газ покупает».
Министр подчеркнул, что действия Еврокомиссии и США в отношении «Северного потока» стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе: «Не будем забывать, что когда «Северный поток – 1», «Северный поток – 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили Третий энергопакет».
По его оценке, «это стало одной из причин того, что мощности и СП-1 используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями СП-2».
Он напомнил также о «такой причине нынешней ситуации, как сильнейшее давление все последующие годы США, (...) в том числе на ФРГ, которую прямо заставляли отказываться от закупок российского трубопроводного газа, вместо этого строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа».
В данный момент, когда эти терминалы в ФРГ и других странах построены, а цены на газ подскочили, «весь сжиженный газ ушел в Азию и Латинскую Америку», отметил Лавров.
«Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?» – напомнил он.
Кроме того, глава МИД призвал к более тесному сотрудничеству на фоне цен на топливо в Европе.«Конечно же, и «Северный поток – 2», и «Турецкий поток», который сейчас соединяется с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией – это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента», – сказал он.
При этом если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.
Ранее в Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
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Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.
По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости».
Экс-президент уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующей американской администрации в Афганистане.
В ФСВТС опровергли слова Трампа о копировании Россией техники США
Россия не ведет военно-техническое сотрудничество с Афганистаном, любые заявления о причастности специалистов России к копированию техники США не имеют оснований, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
«Как заявлялось ранее федеральной службой, военно-техническое сотрудничество с Афганистаном в настоящее время не осуществляется. Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты Apache и скоро создадут свою лучшую технику.
МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства
Подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИДа.
«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.
Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.
В Кремле назвали ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
Москва категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться, более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка», передает ТАСС.
«Во-первых, сами европейцы и на государственном уровне, и компании-потребители публично признают, что Россия полностью выполняет по верхней планке взятые на себя обязательства», – отметил он.
Подчеркивается, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых долгосрочных контрактов, «которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках», которые наблюдаются сейчас.
В Кремле также указали, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в «качестве оружия, политического или иного нажима», даже в самые сложные времена она «никогда не останавливала поставок».
По словам пресс-секретаря президента, именно США постоянно угрожают санкциями в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы.
«В данном случае Соединенные Штаты как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа политического и коммерческого. Мы этого никогда не делали. Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах. В данном случае в природном газе», – заключил Песков.
Ранее Салливан в комментарии вещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что Россия совершит ошибку, если решит воспользоваться текущей ситуацией на европейском рынке газа в целях политического принуждения.
Между тем торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров. Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
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