Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения

У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. «Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС. По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария. Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс. «Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона. Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают».

Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда». Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Названо условие проведения новых переговоров России и США 30 сентября 2021, 19:58 Текст: Вера Басилая

Решение о проведении нового раунда переговоров России и США будет принято после того, как начнут действовать две рабочие группы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности. «Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. По его словам, пока стороны не назначали дату новой встречи. А на переговорах в Женеве в четверг обсуждались те вопросы, которая каждая из сторон ранее направила оппоненту. Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА 1 октября 2021, 06:26 Текст: Антон Антонов

В среднесрочной перспективе Россия «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда». Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» Россия обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости». Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э». США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России 1 октября 2021, 04:31

Если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире» и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как заявил Блинкен, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Эксперт оценил перспективы развития конфликта на границе Таджикистана и Афганистана 30 сентября 2021, 22:34

«Талибы* хотят «поиграть мускулами» перед Душанбе, но не пойдут на реальный конфликт с Таджикистаном, ведь это вызовет реакцию других членов ОДКБ и осложнит признание «Талибана*» на международной арене», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя стягивание войск с обеих сторон к таджикско-афганской границе («Талибан» – запрещенная в России организация). «Вопрос большей представленности таджиков в правительстве талибов* не стоял напрямую за решением президента Таджикистаном Эмомали Рахмона усилить войска на границе с Афганистаном. Однако расширение афганского правительства стало бы тем компромиссом «Талибана*» и Душанбе, к которому призывает Москва», – пояснил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. По его словам, включение большего числа таджиков в новое афганское правительство поддерживается и в самом Афганистане, и в Таджикистане, и по всему миру «огромным количеством людей, говорящих на фарси. «Рахмон выступает как адвокат местных таджиков. Талибам же кажется, что у них уже инклюзивное правительство, потому что там есть три таджика, два узбека и так далее», – указал эксперт. Он напомнил, что Рахмон выступал с трибун ООН и ШОС с критикой происходящего в Афганистане, что неприемлемо для талибов. «Рахмону стоило бы смягчить свою публичную позицию в отношении Афганистана и не давить на такие болезненные темы, как гуманитарная катастрофа в Панджшере. Думаю, для достижения компромисса талибам стоит пойти на уступки касательно состава правительства, а Таджикистану – смягчить риторику в отношении внутренней политики Афганистана», – пояснил Нессар. Он также напомнил, что, по данным погранвойск Таджикистана, боевики таджикской группировки «Джамаат Ансаруллах», которой «Талибан» доверил охранять северную границу, готовят нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). «Талибы контролируют не всех своих сторонников, сообщения об этом поступали из Панджшера и других регионов. Если новое правительство не сможет ничего изменить, мелкие конфликты на таджикской границе нельзя исключать», – считает аналитик. Напомним, что заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев выразил беспокойство Москвы по поводу стягивания Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации. Напомним, что Афганистан долгое время – в 1990-е годы и по крайней мере до начала американской операции в этой стране – был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию. Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в России 1 октября 2021, 11:16

«Американцы уже второе десятилетие занимаются борьбой с российскими хакерами, выманивая их в другие страны и арестовывая руками местных правоохранителей», – пояснил газете ВЗГЛЯД хакер Александр Варской. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США «искоренять» хакеров на территории России. «Угроза американского внешнеполитического ведомства сделана ради громкого звучания. Сейчас модно хайпить на теме хакеров. Но по сути, американцы не могут реализовать эту инициативу ничем иным, кроме как вылавливать отдыхающих на Мальдивах и Кипре российских хакеров. Тут вспоминается шутка: хакеры из США хотели повлиять на российские выборы, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг», – сказал хакер Александр Варской. «Кроме того, американцы плохо осведомлены о том, что российские силовики борются с компьютерными преступниками на территории России. Также у нас есть несколько хакерских группировок, которые конкурируют и между собой. Возможно, они захотят каким-то образом привлечь США на свою сторону, но тогда уже сами американцы рискуют нарваться на преследование наших правоохранителей», – добавил собеседник. Он также напомнил, что Россия неоднократно призывала США начать переговоры по кибербезопасности, но США отказывались. «Думаю, сейчас от нас таких предложений поступать не будет. Дело в том, что Москва и Вашингтон поняли сложность взаимодействия в этой сфере. Обмен чувствительными данными легко может перейти границу борьбы с киберпреступностью и вылиться во что-то нежелательное», – сказал хакер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире», и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как указал дипломат, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рябков назвал вбросом сообщения об использовании США российских баз в Средней Азии 30 сентября 2021, 20:30

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии неизменна, а сообщения об использовании российских баз американцами из-за Афганистана вбросом. «Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова. Он также подчеркнул, что в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии «нет ни малейших изменений». «Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось», – добавил дипломат. Ранее сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пригожин потребовал от США завести дело против автора «досье» на Трампа 1 октября 2021, 03:37 Текст: Антон Антонов

Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в американский минюст и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за ложные показания и сговор с целью обмана США, сообщила его компания «Конкорд». На странице компании в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Пригожин направил запросы «на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила», а также других лиц. Указывается, что в «заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки «Рашагейт». Как отмечает «Конкорд», в публичном доступе находятся доказательства того, что Глен Симпсон не раз давал показания по делу, известному как «США против «Конкорд». Материалы дела против адвоката Майкла Сассманна, уличенного властями США в даче ложных показаний, свидетельствуют, что Сассманн тесно сотрудничал с Fusion GPS, которой владеет Симпсон, передает РИА «Новости». «Конкорд» призывает «проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по «российскому следу». Кроме того, задокументирована роль экс-агента MI-6 Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Из материалов дела следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. Стил, работавший на Симпсона, составил «российское досье», наполненное ложными обвинениями против россиян, заявили в компании. «Конкорд» заявил, что все это подтверждает необоснованность обвинений «во вмешательстве в выборы президента США» и санкций против Пригожина, который «продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила». На странице «Конкорда» опубликованы «запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР». Напомним, спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Дональда Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Среди материалов дела есть и фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина. Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье». Рябков прокомментировал уровень участия России в саммите G20 30 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС Рябкова. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали. Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита «двадцатки» по Афганистану, который пройдет 12 октября. В порту Азова арестована партия из восьми стоявших на вооружении у Болгарии советских БТР 1 октября 2021, 16:43

В азовском порту арестовали партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, их планировалось перевезти из Болгарии в Белоруссию транзитом, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области. «В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки «МТ-ЛБ» (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)», – сообщил собеседник РИА «Новости». Он пояснил, что в партии всего было 20 гусеничных бронетранспортеров, их стоимость оценивается в 5 млн рублей. На границе задержали восемь единиц, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней. По словам источника, технику и запчасти, ранее принадлежавшие армии Болгарии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы сменить ее назначение с военного на гражданское, после чего машины планировалось продать в России. «Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в Российской Федерации. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах», – указал он. Компания-перевозчик, чей владелец находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через границу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Контрабанда вооружения и иной военной техники». Госдеп США назвал переговоры с Россией интенсивными и предметными 30 сентября 2021, 20:51 Текст: Вера Басилая

Прошедшие в Женеве переговоры делегаций России и США по стратегической стабильности носили интенсивный и предметный характер, заявил госдепартамент. «Обсуждение было интенсивным и предметным», – заявило американское дипведомство, передает РИА «Новости». Госдеп также подтвердил договоренность о создании двух межведомственных групп по стратегической стабильности, а также анонсировал третье пленарное заседание. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. Также в четверг Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Осенний призыв в армию стартовал в России 1 октября 2021, 00:55

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу, сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что «для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек». Будут приняты меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сообщается, что военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Кроме того, транспорт для призывников будет проходить специальную дезинфекционную обработку, передает РИА «Новости». Минобороны сообщило, что «при прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток», передает ТАСС. Также указывается, что никаких задержек и изменений не предвидится при увольнении военнослужащих призыва 2020 года. Год назад было призвано 128 тыс. человек. Увольнение большинства из них также начнется с пятницы. При этом продолжают нести службу свыше 134 тыс. человек, которых призвали весной. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начался 1 апреля. В Общественной палате объясняли, что призыв не помешает карантинным мерам, наоборот, благодаря ему молодых людей проверят на коронавирусную инфекцию. В мае министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса. Женщины провели акцию протеста в Кабуле 1 октября 2021, 05:57 Текст: Антон Антонов

В Кабуле женщины вышли на акцию протеста против ограничений, которые вводит в Афганистане радикальное движение «Талибан*», сообщают информационные агентства. На несанкционированную акцию с лозунгами «Женщины не должны быть маргинализированы!» и «Стигматизация женщин – это стигматизация всех людей» вышли десятки женщин. Они требуют восстановления на рабочих местах, разрешения девушкам и девочкам вернуться в университеты и школы. Очевидцы заявляют, что в целом демонстрация прошла в мирном ключе. Однако сообщается, что боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц акции, передает ТАСС со ссылкой на Aamaj News. Напомним, талибы* призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам. Талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане, женщинам запретили учиться в Кабульском университете. В начале сентября талибы* избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест. 19 сентября афганские активистки вновь вышли на митинг за права женщин в Кабуле. Стала известна дата начала работы комиссии по ДСНВ 30 сентября 2021, 20:11 Текст: Вера Басилая

Двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет работу в Женеве 5 октября, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Она начнется здесь во вторник, 5 октября. И часть нашей делегации, которая была на сегодняшней встрече, останется на это мероприятие», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. Рябков оценил точки соприкосновения у России и США по стратегической стабильности 30 сентября 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

Точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Несмотря на имеющиеся расхождения, а их очень много... есть желание и готовность двигать процесс дальше. Точнее определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения, коих пока крайне мало», – заявил он по итогам российско-американских переговоров по стратстабильности, передает РИА «Новости». Также сегодня Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.