Президент Казахстана назвал стоимость оставленного американцами в Афганистане оружия

После ухода американцев в Афганистаносталось вооружение более чем на 85 млрд долларов, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия.

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