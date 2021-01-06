Проректорами МГУ запрещено назначать сотрудников старше 70 лет

Правительство ввело возрастные ограничения для должности проректора в Московском государственном университете им. Ломоносова – должность не смогут занимать сотрудники старше 70 лет.

Соответсвующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликованно на интернет-портале правовой информации.

«Должности проректоров замещаются лицами в возрасте не старше 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста 70 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации», – отмечается в постановлении.

В распоряжении указывается, что непосредственное руководство деятельностью филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» может осуществлять директор «назначенный приказом ректора университета, не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора».

По достижении возраста 70 лет директор филиала также переводится с его письменного согласия на другие посты, соответствующие его квалификации.

В списке вузов, в уставы которых были внесены изменения, также числятся Санкт-Петербургский государственный университет и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Отметим, что ректорам МГУ и СПбГУ еще в 2009 году разрешили занимать эту должность до 80 лет, а в ноябре 2019 года комитет Госдумы по образованию и науке одобрил для принятия во втором чтении поправку, которая позволит президенту Владимиру Путину переназначать их неограниченное число раз.

Ректором МГУ является Виктор Садовничий, которому 80 лет, ректором СПбГУ – Николай Кропачев, ему 60 лет.