Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт

|
5 января, вторник | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество
Разделы
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть.
Подробности...
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
Подробности...
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой.
Подробности...
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
|
«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В городе Физули в Нагорном Карабахе в течение 2021 года будет построен международный аэропорт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», – передает слова Алиева РИА «Новости».
Как отметил азербайджанский президент, аэропорт позволит за короткое время прилететь из Физули в Шушу.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Чехия получила возможность подключиться к «Северному потоку – 2»
|
|
Введен в эксплуатацию газопровод Capacity4Gas, который позволит Чехии получать газ по «Северному потоку – 2» через немецкий газопровод EUGAL, сообщает чешская газотранспортная компания NET4GAS.
NET4GAS сообщила о «начале эксплуатацию нового 150-километрового газопровода высокого давления». Газопровод проходит через Устецкий и Пльзеньский края Чехии. Capacity4Gas соединяет Чехию с EUGAL, позволяя прокачивать российский газ, который пойдет по «Северному потоку – 2» после завершения строительства последнего. Кроме того, Capacity4Gas обеспечит соединение чешской системы газопроводов с запланированными немецкими терминалами для СПГ и может работать в реверсном режиме. Стоимость реализации проекта превысила 540 млн евро. Максимальная пропускная способность – 27,5 млрд кубометров газа в год, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Чехия неоднократно говорила об экономической целесообразности проекта «Северный поток – 2», в частности благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» соответствует национальным интересам республики, а у США нет причин выступать на эту тему.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине пообещали устроить России новый Афганистан в случае войны
Киев способен в случае войны с Россией развернуть боевые действия, сопоставимые по масштабу с войной в Афганистане, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче – у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России», – цитирует Арестовича РИА «Новости».
Как заявил дипломат, Украина уже «отстреляла» по России более ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них попали в цель. Арестович отметил, что после этого с Украиной «ничего страшного не произошло». Он также заявил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.
Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России объяснили разгром от канадцев
|
|
Тренирующий молодежную сборную Игорь Ларионов и игроки команды назвали несколько причин разгромного поражения канадцам в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.
«Трудно найти слова. Первый гол – с первого броска, это немного сбило наш ритм. Четырехминутное удаление позволило сопернику продолжить давление. Отдадим должное канадцам — они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное – восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу», – приводятся на сайте Федерации хоккея России слова Ларионова.
Он также отметил, что на исход матча повлиял незасчитанный гол. По его словам, этот гол, мог дать российской сборной глоток воздуха, чтобы попробовать переломить ход матча. «Ребята все сделали хорошо, но есть правила, которые этот гол отменяют. Да, мы приезжаем играть за золото, но в ближайшие несколько часов ребятам нужно успокоиться, привести себя в порядок, чтобы завтра они были готовы бороться за бронзу», – добавил тренер.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Михаил Абрамов также считает, что незасчитанный гол мог бы переломить ход матча.
«Возможно, да, возможно – нет, кто знает?», – отметил он.
Причинами поражения нападающий назвал плохое начало. «Нас поймали на ошибках, проиграли в скорости и борьбе. Будем готовиться к следующей игре. Важно забыть эту игру, хорошо выспаться, завтра будем биться за бронзу», – сказал Абрамов.
В свою очередь защитник молодежной сборной России по хоккею Артемий Князев в качестве ключевого момента матча выделил первые шайбы.
«Первые шайбы. Соперник ушел в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить, в итоге игра закончилась в их пользу. Конечно, мы подбадривали друг друга, я уверен в каждом из ребят, в том, что они каждый отдавался на сто процентов. Но не получилось. Завтра еще одна игра, не нужно посыпать голову пеплом, будем стараться показать лучший хоккей», – отметил он.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Афанасьев заявил, что команду «переиграли с самого начала». «Когда схватились что-то делать – уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивно — игра поменялась, это было видно. Но, как я и сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счет на табло. Завтра матч за бронзу, будем стараться победить», – сказал он.
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин считает, что команда плохо начала матч. «Но надо отдать должное ребятам – бились, не сдавались, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, перед теми, кто нас поддерживает за то, что нет финала. Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить сегодняшний матч, и завтра отдать все», – добавил он.
Между тем определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу. Им станет команда Финляндии, проигравшая хоккеистам сборной США, в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, передает «Р-Спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу команды США. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).
Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады. Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.
Напомним, сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне. Российская команда проиграла со счетом 0:5.
Локдаун объявлен в Британии из-за коронавируса
|
|
Со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе.
-
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман
В Польше задержали двух мужчин, планировавших теракт с применением взрывчатых веществ и химикатов. Злоумышленники хотели совершить нападение на «религиозный объект исламского сообщества» – предположительно, мечеть, сообщил Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб.
Задержание террористов проводилось после расследования Агентства внутренней безопасности Польши, мужчинам предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе страны, передает The first News.
«Обвиняемые планировали применить ядовитые вещества против определенных людей. Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Они выражали крайне правые взгляды, один из них сказал, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призывая к насилию», – рассказал Жарын.
Ранее россиянина выслали из Польши по подозрению в связи с террористами.
Ереван подтвердил гибель более 3 тыс. армянских военных в Карабахе
С 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе погибли не менее 3360 армянских военных, сообщил глава минздрава Армении Арсен Торосян.
Он сообщил, что «с начала войны и до сегодняшнего дня проведены судебно-медицинские исследования тел или останков 3360 погибших военнослужащих». Также проведено свыше 2,5 тыс. судебно-генетических экспертиз, передает РИА «Новости».
Торосян сообщил, что с помощью приобретенного в 2018 году на средства госбюджета единственного пока используемого в республике генетического анализатора опознали 461 погибшего. Второй анализатор «уже в Армении и скоро начнется его эксплуатация», сообщил глава минздрава.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписализаявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район(Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль: США устроили беспредел в международной политике
|
|
В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».
Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран.
«Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков.
Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел».
«То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена.
Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах.
Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России.
Сборную России разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Российская команда проиграла со счетом 0:5. Шайбы в ворота сборной России забросили Алекс Ньюхук (открыл счет уже на первой минуте), Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Во втором периоде сборная России забила гол после броска Михаила Абрамова, но арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры, пишет «Чемпионат».
Напомним, в четвертьфинале молодежная сборная России обыграла команду Германии, а сборная Канады обыграла чехов. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.
Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов
|
|
Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.
Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».
Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.
«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости».
Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мексика решила предоставить убежище Ассанжу
Мексика готова предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», – передает слова Обрадора РИА «Новости».
Ранее в понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».
Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний.
«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС.
Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной
Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол заявил, что между Россией и Украиной огромная разница, и это одно слово – «свобода».
«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», – цитирует УНИАН посла.
Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны.
Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой
Вооруженный мужчина, который устроил стрельбу в подъезде дома в Москве, задержан, сообщают СМИ. По словам жены, у него были ружье и граната.
Мужчина заблокировался в квартире жилого дома, расположенного на Васильцовском стане. Опубликовано видео, на котором он попытался выбраться за окно, находящееся на одном из последних этажей многоэтажки. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки. Как передает РЕН ТВ, «дебош с оружием устроил Максим Лихонин – охотник, который сильно выпивал в последние дни».
Напомним, главк МВД по городу сообщал, что мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу, пострадавших нет.
В молитве в Конгрессе США слову «аминь» придумали «женскую форму»
Произнося молитву в Конгрессе США, чтец дополнил слово «аминь (amen)» придуманным словом «a-women», сообщают информационные агентства.
Молитву читали в ходе первого заседания Конгресса. Чтец, который находился на месте председателя, произнес молитву во имя «монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами». Он завершил молитву словами «amen and a-women», видимо, решив добавить гендерного равноправия, так как увидел в слове «аmen» «мужской» корень «men/man».
Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение нововведением, указав, что латинское слово «amen» означает «да будет так», оно «не имеет рода». Решенталер заявил, что для «прогрессивных» демократов «факты не имеют значения», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «феминизме третьей волны».
Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии
В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает Daily Mail.
Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости».
По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
|
|