Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом
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С инициативой разговора президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом выступила Москва через несколько дней после инаугурации американского президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Буквально через несколько дней, да», – передает словам Пескова РИА «Новости».
Как отметил представитель Кремля, существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», после чего в течение нескольких дней ожидается ответ. По словам Пескова, разговор Путина с Байденом получился прагматичным, стороны согласились продолжать диалог по тем вопросам, где между странами существуют глубокие разногласия. «Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», – отметил пресс-секретарь президента.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США
Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.
«Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС.
По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы.
Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике.
Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям».
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ.
Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича.
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме.
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Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей
Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама.
В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров.
Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией
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В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости».
Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).
Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок.
Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия
Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости».
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат.
Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
«В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
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Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
«Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН.
Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии».
Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.
Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян
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Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин.
«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.
Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства.
Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.
Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
США проведут переоценку политики в отношении Кубы
Новая американская администрация решила придерживаться своего курса и пересмотреть политику в отношении Кубы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы пересмотрим политику администрации (предыдущего президента Дональда) Трампа (в отношении Кубы), как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдем по собственному пути. Сейчас я не могу что-либо предсказать», – сообщила Псаки, передает ТАСС.
В начале января теперь уже бывший глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Кубу включили в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм.
Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».
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Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства, сообщают американские СМИ.
Телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источник в американской администрации, что свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
Отмечается, что президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики.
В частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа.
Ранее в Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США.
Путин подписал закон о продлении СНВ-3
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу.
«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля.
Также в сообщении подчеркивается, что продление Договора отвечает национальным интересам России, а также «позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире». Продление СНВ-3 благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, пояснили в пресс-службе.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России
Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин.
Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте».
«Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.
Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин.
«Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.
Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.
Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример.
«Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он.
Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter.
Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Захарова рассказала о проблемах в общении МИД с американскими соцсетями
Россия часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Крым24».
По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать. «Мы с этим сталкиваемся регулярно», – подчеркнула Захарова.
Она отметила, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа. «Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы», – сказала Захарова.
Президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор.
Перед этим в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.
США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России
Вашингтон и его союзники не намерены ослаблять санкции в отношении Москвы, введенные после присоединения Крыма к России, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».
«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», – передает слова дипломата РИА «Новости».
По словам Саллливана, и Франция, и Германия «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа». Он заявил, что США продолжит вести диалог по проблеме Донбасса в разных форматах, в том числе нормандском. «Мы не достигли большого успеха за последние шесть – семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», – отметил Салливан.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
В декабре прошлого года саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Летом 2020 года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Госдепе США отреагировали на подписание Путиным закона о продлении СНВ-3
В Вашингтоне оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок, заявил представитель Госдепартамента.
Представитель Госдепа, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении Договора, отметил, что «есть еще шаги, которые необходимо завершить», однако «мы оптимистично настроены, что это продление (документа), которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока документа) 5 февраля», передает ТАСС.
Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить Договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Талибы опровергли «вознаграждение» от России за «убийство американских солдат»
Москва не предлагала талибам вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане, информация об этом является абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса запрещенного в России движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
Станакзай заявил, что «это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем», передает РИА «Новости».
«Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений», – добавил он.
Он сообщил также, что в данный момент с Россией обсуждается вопрос снятия санкций Совета Безопасности (СБ) ООН с движения, в «Талибане» рассчитывают на содействие Москвы по этому вопросу.
Кроме того, представитель талибов заявил, что планы президента США Джозефа Байдена пересмотреть соглашение с движением не означают, что Вашингтон выходит из договоренностей. Талибы надеются, что США будут выполнять соглашение.
Ранее США не нашли доказательств «сговора» России с талибами.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности».
Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам за убийства американцев.
Между тем в январе администрация Байдена решила пересмотреть соглашение экс-президента США Дональда Трампа с талибами. 29 февраля 2020 года США заключили мир с «Талибаном», они пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.
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