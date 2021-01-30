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30 января, суббота | Последнее обновление — 04:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США
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Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.
«Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС.
По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы.
Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике.
Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям».
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Антонов ответил на заявления США о применении Россией химоружия
Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости».
«Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат.
Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
«В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка».
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
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Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
«Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН.
Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии».
Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.
Посольству США вручили ноту из-за распространения антироссийских фейков
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Представителю посольства США вручена нота протеста в связи с участием американских интернет-гигантов в массовом распространении фейков, связанных с Россией, говорится в заявлении МИД России.
«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», – говорится в документе, размещенном на сайте МИД.
Представителю США, вызванному в МИД, как отметили в ведомстве, 27 января вручена нота протеста с предупреждением, «что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».
Отмечается, что предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре». «Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией», – подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что тем самым «нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ».
«Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их «кураторов», игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями», – говорится в сообщении.
В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение «фейков» о России американскими цифровыми платформами.
«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как «нападки на свободу слова». Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ», – констатировали в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом она подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
Напомним, рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями 23 января.
На прошлой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Эксперт оценил шансы американцев сорвать продление СНВ-3
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«В Сенате достаточно лишь одного демократа, голосующего против продления СНВ-3, чтобы республиканцам удалось полностью заблокировать эту идею», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя выступление конгрессменов-республиканцев против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет.
«Республиканцы действительно могут сорвать процесс продления СНВ-3. Чтобы этого не допустить, администрация Байдена может найти какую-то процедурную уловку и не отправлять документ на одобрение Конгресса под предлогом того, что это не новый договор, а продление старого, поэтому его можно не утверждать. Тогда для подписания ДСНВ не будет препятствий», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.
Однако в случае, если договор СНВ-3 все же будет отправлен на рассмотрение Конгресса, есть опасность, что достаточное количество голосов для его продления не наберется. «А в Сенате сейчас ровно половина мест за республиканцами. Демократы имеют перевес лишь в один голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому достаточно хотя бы одного демократа, голосующего против продления ДСНВ, чтобы заблокировать эту идею», – рассказал политолог.
«При этом такая спешная ратификация договора российской стороной была вполне логичной. Для России продление СНВ-3 – приоритетный вопрос, и вчера мы поступили в соответствии с поговоркой «куй железо, пока горячо». Ведь пока Джо Байден настроен на подписание ДСНВ, лучше поторопиться и не дожидаться нового ухудшения отношений, которое отложит этот вопрос в долгий ящик», – заключил Дудаков.
Накануне старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.
«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.
Напомним, во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.
В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
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Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.
Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков.
Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.
Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
МИД раскрыл подобности продления ДСНВ
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Соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Москва предлагает Вашингтону выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, передает РИА «Новости».
«Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть – выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения – как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи», – сказал Рябков.
Кроме того, Россия подтверждает готовность к контактам с США по вопросам стратегической стабильности и хотела бы добиться договоренностей об ограничении на размещение систем ПРО, а также предотвратить гонку вооружений в космосе, добавил Рябков.
Дипломат также заявил, что Россия, опираясь на фундамент договора, будет добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по проблемам в сфере международной безопасности.
В то же время он заявил, что ДСНВ не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации вооружений. «Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру», – сказал он.
Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не являются поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Стрелки часов Судного дня оставили на месте
Стрелки часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, которое они занимали в 2020 году, за 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.
«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи – 100 секунд», – цитирует Бронсон РИА «Новости».
Она добавила, что пандемия коронавирусной инфекции стала свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, в том числе на проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.
В начале 2020 года попечители The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их положение ближе всего к «полуночи», нежели когда-либо. Время этих часов отражает состояние обстановки в мире и прогресс в отношении ядерных вооружений, полночь на часах символизирует момент ядерного апокалипсиса.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
Захарова рассказала о проблемах в общении МИД с американскими соцсетями
Россия часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос – наделить официальные страницы официальным статусом и тем более не допускать их блокировки, когда они не публикуют никакой не то что неправомочной, но и выходящей за какие-то пределы информации. Просто ведут обычную информационную работу», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Крым24».
По ее словам, американским компаниям приходится доказывать, что фейковые страницы посольств, которые выдают себя за страницы российских загранучреждений, нужно заблокировать. «Мы с этим сталкиваемся регулярно», – подчеркнула Захарова.
Она отметила, политика компаний американских соцсетей и интернет-платформ особенно вышла наружу и прокатилась ударной волной по всему миру после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа. «Об этом теперь знает весь мир, как себя ведут американские социальные сети и интернет-платформы», – сказала Захарова.
Президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор.
Перед этим в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.
Коллекцию «оружия КГБ» выставили на аукцион в США
Большая коллекция предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которым, как утверждается, владели агенты КГБ СССР, уйдет с молотка в США после разорения музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке.
Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию – выставить на продажу, пишет Daily Mail.
Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии. Среди выставленных на продажу экспонатов – миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов, около 155 тыс. рублей) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов, около 93 тыс. рублей), портсигаре и перстне.
Один из самых дорогих лотов – специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов (453 тыс. рублей). Кроме того, в коллекции есть «шпионский зонт», в котором спрятан шприц с ядом. Он оценен в 3700 фунтов стерлингов (380 тыс. рублей).
Всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов (37,6 млн рублей), передает РИА «Новости».
Путин подписал закон о продлении СНВ-3
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу.
«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля.
Также в сообщении подчеркивается, что продление Договора отвечает национальным интересам России, а также «позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире». Продление СНВ-3 благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, пояснили в пресс-службе.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В США призвали агрессивно отвечать на действия России
Вашингтон должен агрессивно отвечать на действия России, но при этом вместе работать над вопросами из сферы общих интересов, заявила кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Нам ясно, что действия России в отношении США были агрессивными, и они вели себя враждебно. (…) И мы должны отвечать агрессивно на их действия», – передает ее слова ТАСС.
«В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», – продолжила Томас-Гринфилд.
Она добавила, что США хотят работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать России с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.
Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует
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«Стало понятно, что за оживлением темы СНВ-3 не последует никакого сближения. Этот вопрос остается формальностью, хоть и явно положительной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
«По версии американской стороны, звонок президенту США запрашивали из Москвы. Джо Байден согласился на него, но выдержал небольшую паузу для консультаций с советниками, после чего, как вежливый человек, перезвонил. Но на самом деле совсем не важно, кто кому позвонил первый. Реальное значение имеет только содержательная сторона разговора. Она исчерпала себя вопросом запуска форсированной процедуры продления СНВ-3 на пятилетний срок без дополнительных условий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Байденом. Как сообщается на сайте Кремля, стороны рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Два президента выразили удовлетворение в связи с тем, что Москва и Вашингтон во вторник обменялись дипломатическими нотами – в них говорилось о достижении договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
В сообщении на сайте Белого дома подтверждается, что президенты России и США обсудили готовность обеих стран продлить ДСНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их рабочие группы срочно работали над завершением продления договора к 5 февраля.
Кроме того, пресс-служба Байдена утверждает, что темами разговора также были: действия «русских хакеров», сообщения о том, что Россия якобы платила талибам за ликвидацию военных США в Афганистане, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2020 года и «отравление» Навального. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
По мнению Лукьянова, все перечисленные Вашингтоном темы «представляют собой традиционный набор вопросов, которые американская демократическая администрация обязательно должна поднять для поддержания образа страны, находящейся на страже прав человека и демократических ценностей». «Сейчас Байдену необходимо показать, что он – Трамп наоборот, который все делал не так, как нужно», – подчеркнул Лукьянов.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил
МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил
замглавы МИД Сергей Рябков.
По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник.
«При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов.
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Талибы опровергли «вознаграждение» от России за «убийство американских солдат»
Москва не предлагала талибам вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане, информация об этом является абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса запрещенного в России движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
Станакзай заявил, что «это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем», передает РИА «Новости».
«Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений», – добавил он.
Он сообщил также, что в данный момент с Россией обсуждается вопрос снятия санкций Совета Безопасности (СБ) ООН с движения, в «Талибане» рассчитывают на содействие Москвы по этому вопросу.
Кроме того, представитель талибов заявил, что планы президента США Джозефа Байдена пересмотреть соглашение с движением не означают, что Вашингтон выходит из договоренностей. Талибы надеются, что США будут выполнять соглашение.
Ранее США не нашли доказательств «сговора» России с талибами.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности».
Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
В июле глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал сообщений от разведки о якобы «вознаграждениях от Москвы» афганским боевикам за убийства американцев.
Между тем в январе администрация Байдена решила пересмотреть соглашение экс-президента США Дональда Трампа с талибами. 29 февраля 2020 года США заключили мир с «Талибаном», они пообещали снять с него санкции и вывести войска из Афганистана. После этого США заявили о начале вывода войск.
В ДСНВ могут включить новые типы ядерных вооружений
Новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в ходе переговоров, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Это будет предмет диалога, который определит границы. По крайней мере появляется такая юридическая возможность», – сказал Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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