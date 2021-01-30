В Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США

Самым большим вызовом для национальной безопасности Соединенных Штатов в настоящее время являются внутренние проблемы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме», – заявил советник президента Джо Байдена в рамках интернет-семинара, организованного вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.

«Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, ... мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И, разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол (американского общества), который они еще больше углубили», – пояснил Салливан, передает ТАСС.

По его словам, американское руководство исходит из того, что Соединенным Штатам придется во многом восстанавливать свои позиции на международной арене. «Мы должны оказаться на позиции силы, чтобы быть в состоянии заниматься вызовами, с которыми сталкиваемся в мире», – сказал Салливан. По его словам, это касается и «конкуренции великих держав», особенно Китая, и «транснациональных угроз», включая глобальное изменение климата, «ядерное распространение, кибератаки», экономические проблемы.

Салливан добавил, что администрация Байдена намерена «вдохнуть новую жизнь» в зарубежные альянсы США, но не станет добиваться возвращения в них к тому положению дел, которое существовало до прихода к власти в 2017 году предыдущего президента Дональда Трампа, провозглашавшего принцип «Америка прежде всего». Нынешнее правительство США призывает зарубежных союзников думать о том, «как модернизировать эти альянсы», чтобы «заниматься угрозами будущего», уточнил помощник американского лидера. Кроме того, добавил он, администрация Байдена намерена «ясно и последовательно» говорить о ценностях США, следуя им во внутренней политике.

Ранее Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия «представляет угрозу по многим направлениям».

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».