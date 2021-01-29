Советник Байдена по нацбезопасности назвал Россию угрозой

Отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», – передает слова Салливана РИА «Новости».

Советник Байдена обвинил Россию в частности в кибератаках, «вмешательстве в выборы» и в предложении предполагаемых наград за головы американских солдат, а также упомянул о «деле Навального». По словам Салливана, США изучат ответ Москвы на свои обвинения и «постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны». Он заявил, что после этого Вашингтон решит, как может ответить «когда и как сочтет необходимым».

Ранее Кремль решительно отверг обвинения в кибератаках против госструктур США.

В июне 2020 года посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения в причастности к атакам на военных США в Афганистане, призвав «прекратить производить фейковые новости, из-за которых жизнь людей оказывается в опасности».

На прошлой неделе МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».