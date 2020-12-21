Кремль решительно отверг обвинения в кибератаках против госструктур США

Россия не причастна к масштабным хакерским атакам на правительственные ведомства и компании США, Кремль решительно отвергает все обвинения в адрес Москвы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно», – передает заявление Пескова ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, «любые обвинения России абсолютно голословны и являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедших кибератак. Он также не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.

Команда избранного президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства.