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Власти Афганистана объявили об экстренной эвакуации района в Кабуле
Жителям исторического района Чель Сотун в афганской столице грозит срочное переселение из-за высокого риска обрушения горного склона и масштабных камнепадов.
Опасность нависла над седьмым муниципальным округом афганской столицы, передает РИА «Новости».
«Специалисты провели первичную оценку состояния склона горы и выявили около 300 домов, находящихся в зоне наибольшего риска из-за возможных оползней и камнепадов», – заявил пресс-секретарь национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана (ANDMA) Мохаммад Юсуф Хамад.
По словам чиновника, инспекторы зафиксировали расширяющиеся трещины возле исторического дворца Чехель Сотун. Этот комплекс площадью 30 гектаров был возведен в 1796 году. Обильные осадки или дальнейшее движение грунта могут привести к потере устойчивости горы.
Глава департамента Ахтар Мохаммад отметил, что неконтролируемая добыча камня местными жителями ослабила склон. Люди самостоятельно добывали породу для строительных нужд без инженерного контроля, что спровоцировало эрозию и появление пещер.
Эколог Наджибулла Садид призвал немедленно прекратить добычу камня и провести детальные геологические изыскания до начала сезона дождей. Мазанки из глины строились здесь десятилетиями без соблюдения геотехнических стандартов, что сильно повышает риск трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле весенние сели и оползни в Афганистане разрушили более 7 тыс. жилых домов.
В сентябре прошлого года мощное землетрясение на востоке страны унесло жизни 1411 человек.
В конце августа текущего года масштабный оползень в Непале спровоцировал прорыв берегов горного озера.