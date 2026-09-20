Россияне в Киргизии пришли на выборы с внуками и правнуками

Tекст: Елизавета Шишкова

Процесс волеизъявления проходит на четырех участках: в посольстве РФ в Бишкеке, консульстве в Оше, на военной базе в Канте и в войсковой части в Караколе, передает РИА «Новости». На входе в диппредставительство в Бишкеке избирателей просят оставлять личные вещи в специальных ящиках из соображений безопасности.

Внутри здания играет русская патриотическая музыка. Голосование занимает несколько минут, а благодаря работе шести членов избирательной комиссии очередей не возникает.

«А это не внук, это правнук. Вот приехали проголосовать. Добрались быстро, в воскресенье пробок не было, и транспорт пустой», – рассказала пенсионерка Вера Геннадьевна.

Персонал участков приветлив, а голосующим впервые вручают небольшие подарки – пакет с блокнотом, ручкой и значком с гербом России. Одна из избирательниц отметила, что получила сувенир в честь своего дня рождения, который совпал с датой выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у посольства России в столице Армении образовалась длинная очередь из избирателей.

В КНДР открылись участки для голосования на выборах депутатов российской Госдумы.

В Южном Судане впервые заработал избирательный пункт на территории российской дипмиссии.