В России зарегистрировали 19,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлены 19 138 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2897, Санкт-Петербурге – 2128, Московской области – 939. Всего в стране выявлено 3 793 810 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 229 258 человек, из них 26 775 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 575 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 71 651 человек.

Накануне, 27 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 741. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1397.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.