В США предупредили о сохранении повышенной угрозы мятежа

Повышенная угроза, связанная с применением насилия, вероятно, сохранится в США в ближайшие недели, говорится в заявлении американского Министерства внутренней безопасности (МВБ).

«В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», – приводит ТАСС заявление.

При этом МВБ отметило, что не располагает информацией, указывающей на конкретный и реальный заговор.

«Однако в последние дни продолжаются ожесточенные беспорядки, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что лица, разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии, и по идеологическим причинам подпитываемые ложными высказываниями, могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения», – отмечается в заявлении.

В воскресенье СМИ сообщали, что после инцидента с полицейским, который протаранил на автомобиле толпу стритрейсеров в американском городе Такома, штат Вашингтон, вспыхнули протесты против действий полиции.

В субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь прорваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в соцсетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.