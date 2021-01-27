Эксперт рассказал, каким работникам полезна отмена удаленки

Требования об удаленной работе показали, что все люди способны по-разному реагировать на те или иные условия труда, поэтому тех сотрудников, у которых было замечено падение производительности, скорее всего вернутся в офис, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве мэр столицы Сергей Собянин отменил требование о переводе не менее 30 % сотрудников в режим дистанционной работы. Тем не менее сотрудники офисов все еще будут обязаны носить маски и перчатки.

«Вопрос о возвращении сотрудников в офис будут определять работодатели. Соответственно, если они разумные люди, то чья производительность повысилась дома, их будут склонны оставлять на удаленке, а у кого понизилась, то тех вернут обратно на очную работу. Собственно, какой-то особой тенденции по профессиям я не вижу», – говорит Капелюшников.

Эксперт объясняет, что ограничения показали, что все люди способны по-разному реагировать на те или иные условия работы. При этом в большинстве случаев у россиян на удаленной работе все-таки было замечено падение производительности.

«То есть это зависит от характера деятельности сотрудника. У одних работоспособность выросла, у других понизилась, поэтому работодатели будут исходить из этих соображений. Возможно, если работодатель боится, что это приведет к новому всплеску заболеваемости, то он может не торопиться с возвратом людей на рабочее место. Все специфически и зависит от характера деятельности предприятия, а также от представления конкретного работодателя что правильно и неправильно», – полагает собеседник.

Он также подчеркивает, что не для всех работодателей было выгодно держать сотрудников на дистанционной работе. Все контакты и коллективная жизнь на предприятии, когда люди непосредственно общаются, по мнению эксперта, упрощали решение многих проблем, что на удаленной работе полностью было утрачено.

Ранее компания «Инфосистемы Джет» провела исследование, согласно которому 44% крупных организаций планируют сохранить для части работников дистанционный режим. Также 41 % работодателей намерены разрешить своим сотрудникам гибкий график.