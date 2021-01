Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ» Российские археологи обнаружили руины древнеримского порта у берегов Сирии 27 января 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-сирийская археологическая экспедиция, в состав которой вошли ученые Севастопольского государственного университета, обнаружила руины порта времен Римской империи на дне Средиземного моря около сирийского побережья, сообщил директор института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков. «На дне Средиземного моря около Тартуса были обнаружены следы древнего порта: остатки молов, защищавших его от волн, фундамент маяка или сторожевой башни, четыре мраморных колонны и другое. Этот район моря раньше не изучался, наша экспедиция обнаружила порт первой. Но предположение, что здесь может быть гавань, высказывали исследователи, ранее работавшие на берегу», – передает ТАСС слова Татаркова. Он уточнил, что в районе, где обнаружены руины, археологи работали всего два дня. Водолазы погрузились на дно, обследовали остатки конструкций и собрали археологический материал – в основном, осколки керамики. Так как гончарные изделия имеют свои особенности в каждом регионе и историческом периоде, ученые предположили, что порт существовал во времена Римской империи около I века н. э. «Сказать, что это был за порт, как он назывался мы пока не можем. Это требует дополнительной работы – и следующим этапом станет поиск информации в документах, исторических трудах, исследованиях прошлых лет», – добавил собеседник. Напомним, в марте 2017 года Севастопольский государственный университет (СевГУ) направил подводно-археологическую экспедицию в территориальные воды Сирии, поиски артефактов начались во второй половине 2019 года.

Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России 26 января 2021, 08:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. «Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС. Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии. Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля. «Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. В Баку и Ереване поспорили о железной дороге Азербайджан-Нахичевань 26 января 2021, 12:30

Фото: Атаян Роберт, Калантар М./ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги», – сказал газете ВЗГЛЯД бакинский эксперт Ильгар Велизаде, комментируя сообщения о том, что темой встречи вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 27 января будет восстановление транспортного сообщения на Южном Кавказе. По мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами. «Вопрос строительства транспортного коридора является центральным в постконфликтном устройстве региона. Необходимость его решения четко указана в подписанном трехстороннем соглашении, и если не договориться о его реализации, то невозможно будет продвинуться и в решении всего остального комплекса проблем, связанных с урегулированием отношений Армении и Азербайджана», – подчеркнул глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. В среду вице-премьеры России, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, сообщили РБК источники в правительствах России и Армении. Напомним, одним из условий перемирия в Нагорном Карабахе является восстановление транспортных коридоров в Закавказье. Как сообщают источники, в качестве одного из вариантов рассматривается строительство железной дороги, которая свяжет основную территорию Азербайджана с анклавом – Нахичеванью. Линия должна пройти по армянской территории. В конце прошлого года в Баку заявили о начале строительства железной дороги. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республике потребуется два года, чтобы провести ветку от поселка Горадиз до приграничного города Зангелан (оба населенных пункта до 2020 года контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой). Также сообщается, что Азербайджан будет добиваться строительства автомобильного шоссе для связи с Нахичеванской автономией. Взамен Армения должна получить возможность для железнодорожной связи с Россией (ранее, до войны в Абхазии 1992-1993 годов, связь осуществлялась через Грузию). По словам Велизаде, в Азербайджане создание транспортного коридора получает только одобрение населения и правительства. «Думаю, российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги. На территории Армении реализацией проекта будет заниматься компания «РЖД», которой принадлежит ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», местный оператор железных дорог. Однако сейчас «ЮКЖД» просто не может полностью реализовать свой потенциал, так как действует только в пределах страны с частичным выходом на Грузию. Если же заработает транспортный коридор, железнодорожники получат выход прямо на Россию через Азербайджан, а это, разумеется, выгодно и российскому правительству, и отдельным коммерческим структурам», – констатировал Велизаде. Азербайджанский политолог уверен – для строительства дороги необходимо лишь формальное согласие армянской стороны. «9 ноября Армения уже подписала договор, где создание дороги указано в качестве необходимого условия мира. Таким образом, они уже дали свое согласие, и правительство Армении должно прекрасно это понимать. А от тех возмущенных разговоров, которые могут вестись в парламенте и среди общественности, ничего в реальности не поменяется, как не поменялись и условия подписания заявления о прекращении огня от недовольных протестов», – отметил эксперт. «Даже если армянская сторона откажется от строительства коридора, то появится вопрос: а как тогда имплементировать остальные пункты соглашения? Кроме того, в сентябре 2020 года РЖД уже планировали покинуть Армению за неимением перспектив, не исключено, что они захотят уйти и сейчас – если дорога не будет открыта, то какой интерес там оставаться? Получается, что настоящие проблемы Армении начнутся именно в случае отказа от выполнения этого условия соглашения, а не наоборот», – отметил Велизаде. При этом, по мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами. «Во-первых, есть проблемы политического характера – между Арменией и Азербайджаном напряженность продолжается, довольно много вопросов, которые тоже были в соглашении и которые не решены: от возвращения пленных до проблем функционирования многих систем, которые есть в Нагорном Карабахе», – указал ереванский эксперт. Кроме того, не ясна основная составляющая часть того проекта – каким образом проект будет финансироваться, отметил Искандарян. «Далее территориальный вопрос. Речь идет о том, чтобы строить дорогу из западной части Азербайджана в Нахичевань, и азербайджанцы настаивают на том, чтобы эта дорога проходила по южной части Армении, а какая-то часть на самой территории Азербайджана. Но есть дорога, которая с севера в Армению входит, можно строить и оттуда, – указал собеседник. – Кроме того, проблематичным представляется строительство дороги из Армении в Россию через территорию Азербайджана». «Проблем много, поэтому представить себе, что они будут решены за одну встречу или за один месяц, сложно, – отметил Искандарян. – Это очевидно будет сложная политико-экономико-техническая проблема. К ее решению подходить сложно, потому что у сторон совершенно разные взгляды на то, каким образом это должно делаться. Поживем-увидим, но слишком оптимистичным я бы не был». Как ранее отмечали эксперты, в случае восстановления транспортного коридора по южной границе Азербайджана и Армении с выходом на Нахичевань и далее в Турцию, в регионе создается новая транзитная реальность. Армения получает транспортную связь с Россией и Ираном, Азербайджан – с Турцией. Предполагается, что российские пограничники проконтролируют возрождение транспортного и грузового сообщения между Азербайджаном и его автономной областью – Нахичеванью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля 26 января 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. «Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», – передает издание «Таймер» слова Зайченко. По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены. «Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей», – заявил Зайченко. Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России. Российская лыжная команда на чемпионате мира получила название 26 января 2021, 10:45

Фото: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием Russian Ski Federation, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее рассматривались варианты National athletes of Russia и Neutral athletes of Russia. Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет исполняться гимн международной федерации, передает ТАСС. В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» будет заменено на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки. Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей 26 января 2021, 20:09 Текст: Елизавета Булкина

В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей. В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.



В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д. Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Водитель служебной машины лишился глаза после нападения на акции в Москве 26 января 2021, 13:26

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Водитель служебной машины, на которую в субботу на Трубной площади напали провокаторы, лишился глаза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, 23 января многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных. «Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим «мирным» несогласным», – сказал Песков. По его словам, «в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент», передает «Интерфакс». Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Арестован первый из обвиняемых в нападении на полицейских в ходе незаконных акций в Москве 26 января 2021, 19:21

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Один из обвиняемых в нападении на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве арестован на два месяца Пресненским судом столицы. «Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 24 марта», – сказали ТАСС в пресс-службе Пресненского суда. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Си Цзиньпин предупредил о новой холодной войне 26 января 2021, 15:07

Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к многостороннему подходу при решении глобальных проблем. По словам китайского лидера, в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать «новую холодную войну». В ходе выступления на ВЭФ, который в этом году проходит онлайн, Си Цзиньпин ни разу не упомянул США или нового президента Джо Байдена, отмечает газета The Guardian, содержание статьи которой приводит ИноТВ. При этом, как указывается в публикации, китайский лидер предупредил американского коллегу не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия. Так, председатель КНР указал на необходимость создания открытой мировой экономики и поддержания многосторонней торговли без дискриминации и барьеров. Кроме того, отметил китайский лидер, создание небольших группировок, начало новой холодной войны, запугивание других и введение санкций могут лишь «подтолкнуть мир к расколу и даже конфронтации». Си Цзиньпин считает, что экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, возможно решить лишь при помощи многостороннего подхода. Альтернативой этому он назвал «закон джунглей». «Ни одна глобальная проблема не может быть решена одной страной в одиночку. Для этого необходимы глобальные действия, глобальный ответ и глобальное сотрудничество», – приводит The Guardian слова председателя КНР. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не поддастся западной критике и обвинениям в нарушении прав человека в Гонконге и в обращении с уйгурским населением, которое бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «геноцидом». «В мире нет двух одинаковых листьев, как нет одинаковых историй, культур или социальных систем. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и социальной системе, и ни одна из них не превосходит другую», – заявил китайский лидер. В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин выступит на Давосском форуме 27 января. Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января 26 января 2021, 12:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января. В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета. Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет. Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы. Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах. Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике. Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл. В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов. Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка». Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу. Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении. Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе» 26 января 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он. Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января. Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО 26 января 2021, 14:47 Текст: Ксения Панькова

Более половины (57,1%) жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО, 5,1% ничего не знают о Североатлантическом альянсе, свидетельствуют данные опроса. По данным опроса, представленным в Кишиневе Ассоциацией социологов и демографов республики, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, то 57,1% опрошенных граждан Молдавии (против 49,8% в сентябре прошлого года) выступили бы против присоединения страны к НАТО. Членство в альянсе поддержали бы 25,1% местных жителей (ранее 26,3%), отмечают авторы исследования, передает ТАСС. По данным социологов, еще 8,3% (ранее 9,5%) граждан сообщили, что не приняли бы участие в плебисците, 4,4% (ранее 6,8%) респондентов не определились с ответом. Кроме того, 5,1% (ранее 7,6%) опрошенных заявили, что не ничего не знают о НАТО. Опрос проводился с 8 по 23 января, в нем приняли участие 1 тыс. 153 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность, по словам авторов, составляет 3%. Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности. В феврале 2020 года за улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса Института маркетинга и исследований IMAS. Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса 26 января 2021, 18:18

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС. Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений. «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.



Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».



Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».



В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству. Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.