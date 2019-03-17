Крымский вуз собрался отправить экспедицию в Сирию на поиск артефактов

Севастопольский государственный университет (СевГУ) направит подводно-археологическую экспедицию в территориальные воды Сирии, поиски артефактов начнутся во второй половине 2019 года, сообщает пресс-служба вуза.

Это первая подводная экспедиция в новейшей российской истории. Будут изучаться затонувшие объекты материальной культуры в акватории. Там располагался ряд древних городов, в том числе Арвад, расположенный на острове в 3,5 км от Тартуса, передает RT.

«Участники экспедиции в полевых условиях изучат особенности античного мореходства по маршруту от древнего Херсонеса до основных центров античной цивилизации», – заявил пресс-секретарь ректора вуза Владимир Нечаев.

Экспедиция будет проходить при поддержке Минобороны России и Института востоковедения РАН.