Лавров назвал условие для выполнения Ираном ядерной сделки

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева.

«Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить».

«Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель.

Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать.

Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск.

В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков.

В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО».